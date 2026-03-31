台中2028年將迎萬名科技族進場　「台積新案」被劃進中科生活圈

▲護國神山台積電在原興農球場腹地，擴建1.4奈米製程新廠如火如荼持續中，據統計新廠將帶進萬名從業人員。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在台中市西側城市發展版圖中，以中部科學園區為主要核心發散，其中護國神山台積電在原興農球場腹地，擴建1.4奈米製程新廠如火如荼持續中，據統計新廠將帶進萬名從業人員，而台中市人口最年輕的沙鹿區，也在交通建設突破後，逐漸躍升為中科生活圈的重要延伸板塊。

北中南的科學園區，皆提供大量高薪就業人口，以中科來說，2025年受惠AI相關應用持續增加，營業額達1.13兆元，較2024年成長9.29%，且2025年貿易總額逾1.39兆元，為歷年最高，較2024年成長12.91%。帶動的就業人口達6萬1901人再創新高，較2024年底成長逾11.2%。

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就業人口最直接帶動的就是可預期周邊住宅需求將同步成長，中科周邊房市結構更可循竹科的竹北、竹南模式，以交通動線為基礎，繼而發展出新的科技聚落，不僅延伸生活圈的板塊也擴大購屋族對距離的認知。

▲▼ 交通改善往往是房市起漲的起點，隨著台積電持續擴大在中科布局，就業人口穩定成長，購屋族轉向尋找價格相對合理、但通勤條件不打折的沙鹿區。（圖／業者提供）

近年來，科技概念宅最受惠的莫過於台中市人口最年輕的沙鹿區，根據民政局資料顯示，沙鹿區人口已突破10萬人大關，來到10萬1540人，其中最值得關注的是沙鹿區的老化指數僅95.15%，藏在數據背後的資料顯示，大量人口遷徙下，沙鹿區成為全市人口結構、未來爆發力最看好的一區。

交通改善往往是房市起漲的起點。隨著台積電持續擴大在中科布局，就業人口穩定成長，但當西屯區核心區房價已居高不下，使得部分購屋族轉向尋找價格相對合理、但通勤條件不打折的替代區域。

從沙鹿區人口遷移的關鍵轉折點，也不難看出就是在於斥資逾21億元的西屯路四段「特五號道路」2023年正式通車，自此之後，沙鹿區與西屯區原本壅塞的車潮被分流，成功打通中科與沙鹿之間的交通瓶頸。實測顯示，從沙鹿往返中科通勤時間可縮短約10至20分鐘，使「住沙鹿、上班中科」轉為可實現的日常。

▲早早看好沙鹿地發展契機的富宇建設，近期在正德路新案更直接打出「台積新案」吸引購屋族眼球。（圖／業者提供）

交通條件的改善，直接改變購屋族對距離的認知，過去科技族因地緣性多集中於西屯、大雅等區找尋物件，但隨房價持續攀升，外溢效應逐漸浮現。通勤時間明顯下降的情況下，價格更具優勢的沙鹿，自然成為承接買盤的首選。

早早看好沙鹿地發展契機的富宇建設，近期在正德路新案更直接打出「台積新案」吸引購屋族眼球，據了解，該基地具備銜接國道三號龍井交流道、台灣大道與特五號的「交通引擎」，更狹帶新光田醫院沙鹿院區的醫療動能。

總觀整體的發展對齊西屯區榮總、澄清醫院搭上中科的「科技醫療城」脈絡，台積新案左轉「國三特五號」，右轉「全聯與北勢商圈」，串連交通與生活機能優勢，完工時間約莫落在2028年，也直接承接即將進駐台積1.4奈米新廠的科技新貴入住需求。