ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中2028年將迎萬名科技族進場　「台積新案」被劃進中科生活圈

▲▼ 沙鹿區,台積電,中科,房市,交通,台積新案,正德路,富宇建設,富宇,沙鹿王 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲護國神山台積電在原興農球場腹地，擴建1.4奈米製程新廠如火如荼持續中，據統計新廠將帶進萬名從業人員。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在台中市西側城市發展版圖中，以中部科學園區為主要核心發散，其中護國神山台積電在原興農球場腹地，擴建1.4奈米製程新廠如火如荼持續中，據統計新廠將帶進萬名從業人員，而台中市人口最年輕的沙鹿區，也在交通建設突破後，逐漸躍升為中科生活圈的重要延伸板塊。

北中南的科學園區，皆提供大量高薪就業人口，以中科來說，2025年受惠AI相關應用持續增加，營業額達1.13兆元，較2024年成長9.29%，且2025年貿易總額逾1.39兆元，為歷年最高，較2024年成長12.91%。帶動的就業人口達6萬1901人再創新高，較2024年底成長逾11.2%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就業人口最直接帶動的就是可預期周邊住宅需求將同步成長，中科周邊房市結構更可循竹科的竹北、竹南模式，以交通動線為基礎，繼而發展出新的科技聚落，不僅延伸生活圈的板塊也擴大購屋族對距離的認知。

▲▼ 沙鹿區,台積電,中科,房市,交通,台積新案,正德路,富宇建設,富宇,沙鹿王 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 交通改善往往是房市起漲的起點，隨著台積電持續擴大在中科布局，就業人口穩定成長，購屋族轉向尋找價格相對合理、但通勤條件不打折的沙鹿區。（圖／業者提供）

▲▼ 沙鹿區,台積電,中科,房市,交通,台積新案,正德路,富宇建設,富宇,沙鹿王 。（圖／記者陳筱惠攝）

近年來，科技概念宅最受惠的莫過於台中市人口最年輕的沙鹿區，根據民政局資料顯示，沙鹿區人口已突破10萬人大關，來到10萬1540人，其中最值得關注的是沙鹿區的老化指數僅95.15%，藏在數據背後的資料顯示，大量人口遷徙下，沙鹿區成為全市人口結構、未來爆發力最看好的一區。

交通改善往往是房市起漲的起點。隨著台積電持續擴大在中科布局，就業人口穩定成長，但當西屯區核心區房價已居高不下，使得部分購屋族轉向尋找價格相對合理、但通勤條件不打折的替代區域。

從沙鹿區人口遷移的關鍵轉折點，也不難看出就是在於斥資逾21億元的西屯路四段「特五號道路」2023年正式通車，自此之後，沙鹿區與西屯區原本壅塞的車潮被分流，成功打通中科與沙鹿之間的交通瓶頸。實測顯示，從沙鹿往返中科通勤時間可縮短約10至20分鐘，使「住沙鹿、上班中科」轉為可實現的日常。

▲▼ 沙鹿區,台積電,中科,房市,交通,台積新案,正德路,富宇建設,富宇,沙鹿王 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲早早看好沙鹿地發展契機的富宇建設，近期在正德路新案更直接打出「台積新案」吸引購屋族眼球。（圖／業者提供）

▲▼ 沙鹿區,台積電,中科,房市,交通,台積新案,正德路,富宇建設,富宇,沙鹿王 。（圖／記者陳筱惠攝）

交通條件的改善，直接改變購屋族對距離的認知，過去科技族因地緣性多集中於西屯、大雅等區找尋物件，但隨房價持續攀升，外溢效應逐漸浮現。通勤時間明顯下降的情況下，價格更具優勢的沙鹿，自然成為承接買盤的首選。

早早看好沙鹿地發展契機的富宇建設，近期在正德路新案更直接打出「台積新案」吸引購屋族眼球，據了解，該基地具備銜接國道三號龍井交流道、台灣大道與特五號的「交通引擎」，更狹帶新光田醫院沙鹿院區的醫療動能。

總觀整體的發展對齊西屯區榮總、澄清醫院搭上中科的「科技醫療城」脈絡，台積新案左轉「國三特五號」，右轉「全聯與北勢商圈」，串連交通與生活機能優勢，完工時間約莫落在2028年，也直接承接即將進駐台積1.4奈米新廠的科技新貴入住需求。

關鍵字：沙鹿區台積電中科房市交通台積新案正德路富宇建設富宇沙鹿王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

亞太球場開幕戰爆掌摑衝突　周邊房價5年飆近5成

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場成為統一獅新主場，29日舉行啟用後首場中華職棒例行賽，不料卻爆出房仲掌摑工讀生事件，開幕戰全失焦。專家表示，隨主場賽事進駐，該區房市再度受到關注，近5年漲幅達48.6%。

36分鐘前

新北229億遺產待領！1.3萬筆土地找主人　逾期將標售

新北共有1萬3072筆土地、894棟建物找不到繼承主人，合計價值達229億元。地政局表示，經公告3個月但繼承人仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，逾期仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售。

1小時前

Q1新案開價跌幅近3成　329檔期有望搶便宜

房市低點已過，想買房就趁現在！根據591新建案內部資料統計，截至目前為止線上新建案平均開價，與去年同期相比年減達26%，再加上央行針對第2戶購屋貸款限制鬆綁至6成，對於購屋族群而言，此時未嘗不是進場好時機。

1小時前

台中2028年將迎萬名科技族進場　「台積新案」被劃進中科生活圈

在台中市西側城市發展版圖中，以中部科學園區為主要核心發散，其中護國神山台積電在原興農球場腹地，擴建1.4奈米製程新廠如火如荼持續中，據統計新廠將帶進萬名從業人員，而台中市人口最年輕的沙鹿區，也在交通建設突破後，逐漸躍升為中科生活圈的重要延伸板塊。

2小時前

金門大學「以買代租」夯　在地房仲揭3大熱門物件

金門房市買盤包括軍公教、金門大學家長、台商及退休族群，剛性需求穩定，在地房仲表示，金門房市熱區的房價並無修正。此外，針對金門大學周圍，他也特別介紹了3大常見的產品，指名度高。

2小時前

高雄首棟社宅「漏水了！　都發局：住戶使用習慣不佳造成

高市首棟社會住宅「凱旋青樹」建築外觀極具現代感且時尚，被譽為高雄最美社宅，完工不到四年，近日有住戶反映家中漏水，廚房有如小瀑布般滲水，引發不滿。對此，高市都發局指出，接獲民眾反映後隨即請水電人員進場檢修並完成修繕。

15小時前

「讓利」殺出血路！　329首周末指標案場來人破50組

329檔期進入首個週末，高雄案場已可見局部回溫跡象，來人量回升約2成，打出「讓利價」的個案表現最為突出。北台灣方面，總銷百億級的個案也出好消息，指標案同樣靠讓利價吸客，即便不少客戶「提前掃墓」，329來人量仍能達50~80組。

17小時前

中壢海砂屋市場拚重建　推「市場共生」社宅

桃園第一個和市場結合的社宅「新明市場社會住宅」已在日前決標，預計會使用「先建後拆」的方式進行後續工程，最快可在2027年中動工，完工後可為當地提供約140戶居住單元，並結合長照、公托等公共服務，滿足當地居民的生活需求。

17小時前

京城董娘出手！　6.9億0貸款入手橋科4000坪地

高雄房市買氣冷淡，但建商買地仍然不手軟，最新實登揭露，去年4月2筆合計4194坪土地，土地使用分區為「都市：分區界線尚未分割」，成交價達6億9824.3萬元，換算單價為16.65萬元。據查，買家為京城集團董事長蔡天贊老婆蔡薛美雲，且為現金入手無貸款。

17小時前

兒邀同住月討1萬！70歲長輩問「合理嗎」　網勸：不如去住機構

當步入70多歲的銀髮階段，許多父母會面臨子女提議同住的狀況，但若孩子主動要求「每個月要支付5萬日圓生活費」，這究竟是合理的負擔，還是變相的剝削？專家指出，同居關係能否長久，關鍵不在於感情好壞，而是在於是否先制定好「金錢規則」；網友們也示警，直言同居背後隱藏的往往不只是錢，還有體力的過度徵收。

17小時前

【超萌小背影】貓貓生氣奴才睡太久　全程滿臉委屈+轉頭不理人

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

中央社宅招租開跑「放寬資格」

高雄首棟社宅「漏水了！　都發局..

山窮水盡求神蹟！御盟總裁曝「翻..

存款300萬、月收4萬想買雙北..

兒邀同住月討1萬　70歲長輩問..

台中「燒肉一條街」變了！　在地..

買雙北房要加購車位？他曝關鍵「..

「讓利」殺出血路！　329首周..

京城董娘出手！　6.9億0貸款..

居家微改造　無痛輕裝修迎接新生..

ETtoday房產雲

最新新聞more

亞太球場開幕戰爆掌摑衝突　周邊..

新北229億遺產待領！1.3萬..

進場好時機？329檔期有望搶便..

台中2028年將迎萬名科技族進..

金門大學「以買代租」夯　在地房..

高雄首棟社宅「漏水了！　都發局..

「讓利」殺出血路！　329首周..

中壢海砂屋市場拚重建　推「市場..

京城董娘出手！　6.9億0貸款..

兒邀同住月討1萬　70歲長輩問..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366