預售屋紅利不再？他曝「客變難、空間小」　網搖頭：爛中古一樣貴

▲過去預售屋最大的誘因在於「客變」，不但能符合居住需求，且能節省後續裝潢費用。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者王麗琴／綜合報導

相較於新成屋或中古屋，預售屋除了付款方式較為彈性外，「客變」機制更是吸引想打造理想居所的買家，不過近期預售屋市場轉冷，不乏業者「直接投降」。就有一名網友表示，過去買預售是因為客變彈性，但現在建商不配合、空間縮水且貸款成數不確定，讓他質疑「還會有人買預售？」貼文引發熱議，留言區針對預售屋的誘因與現狀展開激烈辯論。

原PO在《買房知識家【 M傳媒 】以「預定一個家」為題發文，表示現在的預售屋優勢正逐漸消失，因為很多建商都不配合變更了，加上室內坪數日益精簡下，「房子這麼小要怎麼變？」甚至連銀行貸款都無法確定，未來能否順利貸款撥款成為未知數，這讓他納悶在「客變彈性小、銀行房貸限縮」的現況下，買方怎麼會有意願進場，質疑預售屋是否已失去投資與自住的吸引力。

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貼文一出引發熱議，不少網友深有同感，認為現在預售屋性價比大不如前，「以前是沒實體才便宜，現在價格高又硬」、「現在代銷中心都冷冷清清的」、「我的朋友說業主還很硬...硬接了真的不好賣....」；更有資深買家直言，過去建商集體送件通常能穩拿8成房貸，現在放貸限縮後，「預售屋真的沒有誘因了」。

還有網友分析預售屋的剛性需求，認為中古屋開價過高是推手，「有沒有可能是爛中古貴到快和新成屋不相上下，買了加上整修跟裝潢後沒比新成屋便宜多少」、「有些人非新屋不買，重劃區除了預售沒得選」。

也有內行網友提醒，預售熱潮過後已回歸供需平衡，「那些腦子發熱跟風的斷頭很正常，至於預售屋能不能買，現在很吃建商的聲譽，但地點絕對是優先考量。」雖然市場出現零星斷頭疑慮，但對於不願處理舊屋翻新、且資金規劃採分期支付的自住客來說，預售屋仍有其市場。