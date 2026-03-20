台中房市推案量崩跌6成　業者嘆：「微鬆綁」激不起水花

▲台中2月份預售屋推案數據，相比去年同期總銷金額下滑約61%，戶數下滑約58%，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中2月份推案數據，2025年推案量落在335億元、1259戶，而2026年僅存132.2億元、530戶，總銷金額下滑約61%、戶數下滑約58%，面對史上最嚴格的信用管制。雖央行給與微鬆綁曙光，代銷業者仍認為，激不起多少水花。

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萬群地產董事長謝坤成譬喻：「現在的情況就是一個宴會，報名的人只有50人，偏偏要準備100人的菜，當然有50人份的東西會浪費，所以近期建案量減少，其實是市場邏輯使然，小型、資金不足或經營能力弱的建商自然會退場。」

謝坤成說：「2前年的政策改變後，實際上原本約80%的投資客已離開房市，但目前房市的購屋族主要以自住或長期置產者為主，消費者本來就會『挑三揀四』，且對建案品質和價格敏感。」

▲台中預售屋整體供給量大幅下滑，總銷金額下滑約61%，戶數下滑約58% 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



謝坤成分析：「可以看到投資客資金仍偏好流向股市，特別是台積電及AI半導體相關產業，短期內回流房市意願有限，剩餘待售戶與市場轉售壓力將持續存在。因此此次信用管制調整，對市場結構不會有太大差異，也激不起多少水花。」

不過，譯鑫廣告副總經理張譯升持另一個意見：「推案量減少之下，房市正逐步回歸理性，但並非悲觀衰退，而是以高品質、可持續的方式成長。建商若持續推出具吸引力的案量，加上售後服務升級，成交量有望逐步回升，尤其在台中重點區域，包含有產業加持、人口增加區，優質建案仍有明顯市場吸引力。」

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