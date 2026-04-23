隔間出租須多付1000管理費！女屋主批權利濫用　管委會追討結果曝

▲高雄某社區管委會決議若將房屋隔間出租，應加收管理費，遭住戶荊女拒繳。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市某社區大廈管理委員會於110年12月決議，住戶若將房屋隔間出租者，每戶應加收新台幣1000元管理費，未料住戶荊女有將房屋隔間出租事實，但卻拒絕按月多繳納1000元管理費，經寄發存證信函仍未果，管委會因此提起告訴，追討39個月份的管理費用共3萬9000元。高雄地院法官審理後，認為管委會依決議請求管理費有理由，判決荊女應給付3萬9000元。可上訴。

判決書指出，荊女為該社區某戶房屋之所有權人，該大廈於110年12月召開區分所有權人會議，決議住戶將房屋隔間出租者，每戶應多收1000元管理費，並自111年1月開始實施，然荊女有將房屋隔間出租之事實，卻未按月多繳納1000元管理費，經寄發存證信函催討未果後，管委會提告請求支付。對此，荊女則反控該決議違反公平、誠信原則，屬權利濫用。

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法官審酌，將房屋隔間出租者，形成「一屋數戶」情況，出入人數、訪客人數通常多於其他住戶，使用公共設施之程度亦屬較高，單純以坪數計算收費標準，已難以反應此一情形，基於使用者付費之原則，隔間出租者戶因屬一屋多戶，與其他一屋一戶者在居住人口、居住數量、居住型態上已有區別，管委會此決議考量基礎並非顯屬恣意，且其增加金額為1000元，僅佔荊女每月應繳納金額3330元之三分之一，亦非明顯過高，難認有違反公平、或權利濫用之情形。

據此，法官認為管委會請求荊女按月多給付1000元管理費唯有理由，自111年1月實施日開始算起，至114年3月共39個月份，荊女應給付合計共3萬9000元之管理費。全案可上訴。