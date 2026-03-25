兄弟姊妹可列入！中央社宅放寬資格　申請至4月7日止



▲中央社宅放寬資格，兄弟姊妹可列入。（圖／翻攝自國家住都中心）



記者陳香菱／綜合報導

國家住宅及都市更新中心2026年第一季中央社宅招租正式開跑，申請期限至4月7日止。本次招租資格放寬，申請人可將實際共同居住的兄弟姊妹列入申請，以因應多元家庭型態的居住需求。住都中心提醒，家庭成員必須為同一戶籍內的親屬關係，方能符合資格審查。

苗栗、雲林、臺東首座社宅 提供臨櫃申請服務

國家住都中心說明，本季招租的三處社宅均為中央於該縣市首座完工並辦理招租的新建社宅，分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」（107戶）、雲林縣斗六市「斗六好室」（96戶），及臺東縣臺東市「海濱好室」（189戶）。

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住都中心考量三縣市首次辦理社宅招租，特別與苗栗、雲林及臺東縣市政府合作，設置實體服務據點，提供臨櫃諮詢及線上申請協助服務，便利長者及不熟悉網路操作的民眾完成申請。

新北、桃園、高雄再釋出 與首季併同抽籤



住都中心指出，近期額外釋出新北市中和區「保二安居」（58戶）、桃園市中壢區「龍岡好室」（9戶）及高雄市左營區「崇實安居」（362戶），並於3月12日開始受理申請至4月10日止。這三處社宅將與第一季招租的三處社宅一同於6月30日進行抽籤，最快9月1日起租。

其中，「保二安居」為全國首例警消專案社宅，僅提供基層警察、消防及海巡人員申請，旨在讓第一線守護公共安全的同仁擁有穩定的居住環境。