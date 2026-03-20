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銀行金雞母變「孤島三角窗」　一查屋主是工業電腦龍頭

記者項瀚／台北報導

景美站「第一銀行」建物沒有與鄰地建案一同開發，景象突兀，引發熱議。經查「第一銀行」建物屋主大有來頭，為工業電腦龍頭研華電子劉家，但隔壁新建案並非都更案，因此「第一銀行」建物不能稱作「都更孤島」。

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▲▼ 景美孤島 。（圖／記者項瀚攝）

▲景美站旁的「第一銀行」建物引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

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景美捷運站旁一張照片引發熱議，在Threads上吸引近50萬人關注，一棟正在興建中建案「和暘W」緊鄰的三角窗是一棟3層建物「第一銀行」，景象特殊，網友們紛紛留言：「又是『都更孤島』！」

這棟3層建物名為「劉氏景中大樓」，屋齡約19年。經查屋主大有來頭，由雄揚投資公司持有，背後即為工業電腦龍頭「研華電子」劉家。

不過，垼程建築師事務所主持建築師劉獻文指出：「本次討論的新案位於景美舊市區，大家都以為是都更案，但經查只是一般的素地建案，因此這棟第一銀行建物不能稱作『都更孤島』，若真要講，應該要說『合建孤島』。」

劉獻文表示，「第一銀行」可說是相當重要的一塊土地，若當初一同合建，不僅能讓「和暘W」規模從349坪擴大到450坪，且基地更加方正，能規劃出更具條件的產品，提升建案價值。

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲本次討論個案10年前的街景畫面，無老舊房屋，還是一塊土地及攤販。（圖／翻攝自Google Maps）

寶和建設副總理陳威丞推測：「第一銀行建物落成時間約為19年前，而隔壁建案決定要開發時，可能第一銀行建物才落成不久，且已簽妥租約，使得地主難參與合建。」

陳威丞分析：「當初第一銀行地主若一同參與合建，估算可分回約720坪建物，估算價值達7.2億元左右，如今土地開發效益大幅降低，該地面積僅101坪獨立重建效益頗低，且已無法再與鄰地整合推案。」

然而站在店面的角度，東森房屋景美加盟店長謝興泰表示：「該地位於景美商圈黃金三角窗，人潮量大、曝光效果佳，且面寬夠、頗具氣勢，租約穩定，10幾年前聽說月租金就有50多萬元，長期收租也是一個不錯的選項。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲景美「孤島三角窗」分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：景美孤島第一銀行地主房東都更研華電子和暘W寶和建設陳威丞建築師劉獻文

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