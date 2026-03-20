央行微放寬！營建指數早盤漲逾2%　「成屋王」亮燈漲停板

▲央行將第二戶限貸從5成調為6成，「微放寬」讓市場信心面提升，也刺激營建股表現。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

央行將第二戶限貸從5成調為6成，「微放寬」讓市場信心面提升，也刺激營建股表現。今（20日）營建指數早盤漲逾2％，漲勢顯著，其中走成屋銷售策略的永信建設（5508）一度亮燈漲停。

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前年9月19日央行宣布祭出第七波選擇性信用管制，重創房市，交易量大幅萎縮，部分區域價格也出現修正，房市已低迷了1年半。

市場本預期，2026年Q1央行理監事會議針對房政策，不會有任何鬆綁。但昨（19日）央行宣布，全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限，由5成調升為6成，出乎意外的出現了「微鬆綁」政策。

▲全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限，由5成調升為6成，出乎意外的出現了「微鬆綁」政策。（示意圖／記者湯興漢攝）

觀察今（20日）營建指數表現，出現上漲表現，早盤漲逾2%，目前（約上午10點）則為468.6點，漲幅約1.6%。個股方面，高雄建商永信建設（5508）一度亮燈漲停板，目前則為58.1元，上漲約8.5%。

分析師丁彥鈞表示：「央行微鬆綁，雖然僅第二戶限貸放寬1成，但仍給予市場一定的信心，至少顯示出央行態度並非『要把房地產市場打垮』，讓低迷1年多的房市終於傳出正向的訊息。」

丁彥鈞表示：「營建指數從高點以來，已歷經大幅度修正，今日反映政策上漲，符合預期，接下來就是要觀察第一線買氣是否回溫。」

個股方面，法人表示：「第二戶房貸放寬，最直接受惠是成屋市場，而永信建設一度漲停，主因就是該建商以成屋銷售為主。」

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