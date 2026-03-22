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南科工程師最愛餐酒館停業　LM店面月租3.3萬找下家

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲「貳酒餓餐酒館」2022年開幕，為LM特區代表性餐酒館之一，今年停業後釋出店面。（圖／翻攝自Facebook／台南店面攤位出租或頂讓）

記者張雅雲／高雄報導

台南LM特區近年在南科效應下，餐飲版圖愈來愈熱鬧，餐酒館是不少南科工程師下班後聚會的熱門據點。「貳酒餓餐酒館」2022年開幕，為LM特區代表性餐酒館之一，今年停業後釋出店面，月租金3.3萬元。專家表示，區內餐酒館頗受科技人歡迎，整體店面空租率不高。

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「貳酒餓餐酒館」位於善化西拉雅大道，2022年開幕後主打復古風格與高視覺調酒，在南科工程師圈累積一定知名度，被在地視為LM代表性餐酒館之一，不少工程師下班後會來聚餐放鬆，今年1月突然暫停營業。

根據臉書《台南店面攤位出租或頂讓》PO文，該店Google評論4.7顆星，是南科工程師最愛，且設備完善、接手後可直接營業，共有1、2樓，1樓約18坪、座位40位，2樓為廚房、倉儲區，月租金3.3萬元，包含店內設備的盤讓金188萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲LM特區距離南科不遠，餐飲型態近年愈來愈多元。（圖／記者張雅雲攝）

善化在地人表示，LM特區距離南科不遠，餐飲型態近年愈來愈多元，以前都是咖啡廳、早午餐為主，近年越來愈多工程師移居後，餐酒館、酒吧這類可兼顧用餐與放鬆氛圍的業態，頗受南科人青睞，主因科技業工作節奏快、工時長，放假、下班「不用跑遠、空間舒服、能聚會聊天」的需求明顯，因此帶動夜間餐飲市場逐漸成形。

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹指出，LM特區目前空租率不高，區內店面去化與使用狀況相對穩定，租金行情約落在每坪800~1200元，以該案月租3.3萬元來看，若以使用空間換算，仍屬區域合理範圍。

區內建物則以透天產品居多，屋齡大約10年上下，地坪多為35坪左右，街廓新、停車相對便利，也是新店願意進駐該區的原因之一。

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關鍵字：台南LM特區餐酒館南科店面出租

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