租補養肥房東！小套房租金「從1萬變1萬5」　他嘆：租屋族最倒霉

▲租金狂漲。（示意圖／Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

對於租屋族來說，每個月都有筆沉重的負擔，若能申請到補助，生活上將能喘口氣，一名網友感嘆，前幾年曾向房東詢問是否能申請租補，但最後未能如願。最近萌生搬家念頭，發現不少標註「可租補」的物件，租金也跟著往上調，有些甚至漲幅還超過補助金額，無奈直呼「倒霉的永遠是租屋族」。

想申請租補被房東拒絕

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網友在Dcard發文，曾詢問房東能否申請租屋補助，結果遭到拒絕，當時因為才剛搬進去不久，好不容易才找到地點、租金都符合期待的房子，也不可能為了租補和房東鬧翻，只能默默放棄。最近他有了搬家的念頭，重新上網找房，發現不少打著「可租補」名義的房子，租金明顯拉高。

租金上漲5000元

他表示，「前幾年可能不用1萬的小套房，現在要1萬5以上」，有些租金漲幅還超過補助金額。前幾年大家在申請租補時，就已經擔心房東可能把成本轉嫁給房客，如今合約走完了，房東直接把租金往上調，「整個市場就這樣水漲船高，反正就是你愛租不租，不租有的是人要。」

最可憐的就是房客，他感嘆，「明明是房東的問題，付出代價的卻是房客？更慘的是租金也不會因此而降低，倒霉的永遠是租屋族」。

貼文曝光，網友表示，「還有人租補被討回喔」、「我去年也被政府追租補回去，被追了六個月，重點是當時我有打電話問那邊的人可不可以，政府人員說可以結果半年後政府說不行」、「政大附近很多一萬五以上的租金，而且都是老舊隔音差的房子，有些房東還是會拿租補當作理由說租金已經很低了」、「旅宿業也一樣喔，先漲起來再說，所以政府推出任何補貼措施其實都在懲罰買方」。