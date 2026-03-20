七期法拍豪宅驚見「芭樂租金」　內行人曝3痛點恐流標

記者陳筱惠／台中報導

七期豪宅「親家雲硯」傳出法拍，根據台中地院公告，該社區高樓層物件因債務人名下財產遭銀行聲請強制執行，將於3月24日進行首拍，底價定為4100萬元，每坪不到5字頭。信義房屋專家分析，該法拍有3大痛點，應會流標。

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

▲台中七期豪宅「親家雲硯」傳出法拍 。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實價登錄紀錄，該戶在2019年以3980萬元成交，當時單價約48.55萬元，時隔近7年，此次一拍底價4100萬元，僅較當年入手價高出120萬元。不過該法拍物件有個耐人尋味的地方，該物件在1月時以每月2.2萬元出租。

信義房屋台中新光店經理周子凡分析：「該物件過去有在市場上以4980萬元掛售，不過觀察其設定金額除房貸外，還有1800萬元的自然人債務，即便首拍順利拍出，也無法清償。」

▲目前七期二手市場、每坪行情約50萬至55萬元，此法拍底價已極其貼近市價，對投資客或置產客而言幾乎沒有利潤空間。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

至於2.2萬元的租金，周子凡認為：「以該社區相同物件大約月租金要來到6萬元來比較，確實低於行情非常多，不過該法拍就因此設立兩個門檻，一是買賣不破租賃，大幅降低投資人投標意願，第二就是底價不吸引人，行情應落在2、3拍比較有機會，最後則是目前房市皆是自住客的市場，有相同預算，選擇性多。」

另外，住商不動產七期園道加盟店店東謝德亮指出：「目前七期二手市場、每坪行情約50萬至55萬元，此法拍底價已極其貼近市價，對投資客或置產客而言幾乎沒有利潤空間。」



謝德亮指出：「該物件只配備一個機械車位，自住客購買意願會降低，加上目前已有租客，租期長達至118年底，且月租金僅22000元，遠低於七期10萬至12萬元的行情。買家標下後不僅無法立即入住，還得承擔長期低租金回報。」

相比這戶法拍屋，謝德亮表示，同社區目前有待售物件，帶裝潢且配備3車位，更符合目前「七期自住客」的需求，他提到，相較台中新興重劃區預售屋價格已來到7、8字頭，目前七期二手市場，進場只要5字頭，對於預算充足的購屋客來說，是相對划算的選擇。

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

信義房屋更多相關新聞