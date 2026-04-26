岳家出頭期款！吵架就被妻嗆「滾出我家」　他心寒：繳了8年房貸

▲原PO對妻子的言語很心寒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名男網友透露，與妻子從學生時期交往、結婚已超過8年，當初結婚買房時，房屋總價約800萬，240萬頭期款由妻子娘家全額贊助，房子則登記在妻子名下，剩餘本金與利息則由他負擔，原本想說夫妻一起努力，不須在意，如今夫妻常因小事爭吵，妻子竟脫口「滾出我家」，讓他又氣又傻眼。

頭期款由娘家出資 房子登記妻子名下



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男網友在Dcard發文，當初論及婚嫁時，妻子家裡提出條件，新房總價約800萬元，娘家負擔240萬元頭期款，但產權必須登記在女方名下。至於剩下的房貸本金與利息，則由他一人承擔。當時他認為，兩人既然決定共度一生，掛誰的名字不重要，「我多負擔一點房貸，也是男人的擔當」，因此沒有多想就答應了。

不過，夫妻倆這幾個月常因生活瑣事爭執，像是家事沒做好，或是睡覺打呼等等小事；更讓他難以接受的是，只要一言不合，妻子就會直接說「滾出我家」。過去幾年，他一直覺得這些都是為了家庭付出，再辛苦也值得，如今聽到這樣的話，很心寒也很傻眼。

每月薪水6萬都拿來養家



原PO透露，每月薪水6萬元，其中2萬元繳房貸，剩下的收入扣掉家用、水電和其他雜費後，剩下的錢不到1萬元。

曾半開玩笑問妻子，若付了20年房貸後，房子是否也算有自己的一份。沒想到妻子竟回，這是婚前登記的資產，法律上本來就與她及娘家有關，「如果你想分，那你現在拿200萬給我爸媽，我們再來談比例。不然你就當作是在付房租給我，反正去外面租房子也是要給別人。」這番說法讓他超傻眼，並萌生搬離的念頭。

貼文曝光，網友紛紛表示，「放心，離婚後可以要求對方支付一半的房貸，以及婚姻期間房產增值的一半。說不定最後你是賺」、「離婚找律師把繳房貸的錢拿回來，提早止損吧」、「誠心建議離婚，因為未來也會因為這個議題吵架」、「從一開始就錯了，房子應該至少登記一人一半」、「你也有份，但你要提得出金流，每月房貸是從你戶頭轉進去的」。