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地緣政治驅動供應鏈轉型！入主「遠雄信義CENTER」卡位精華區資產價差甜蜜點

▲▼遠雄信義CENTER,大新板,板橋,廠辦,ESG,綠建築,李祖原,Tpark,雲端,AI,地緣政治,供應鏈,企業總部,資產配置,即賞屋。（圖／擷取自《即賞屋》）

▲面對全球地緣政治風險，《即賞屋》直擊新北板橋政經心臟，解析大新板區域產業能量，助企業發掘接軌國際、穩定紮根的戰略地標。（圖／擷取自《即賞屋》，下同）

房產中心／綜合報導

在全球地緣政治風險不斷攀升的背景下，企業跨區布局與打造多元化供應鏈已成為維持競爭力的核心策略。本集《即賞屋》由主持人劉姿麟與財經專家黃世聰聯手帶路，引領觀眾與企業主前進新北政經心臟板橋，一窺大新板區域轉型後的強大產業能量，進而發掘適合企業紮根的戰略地標。

供應鏈韌性成核心　大新板政經地位難撼動
黃世聰直白指出，具備區域韌性與高稀缺性的產業群聚地段，是當今產業強化核心競爭力的關鍵。在台灣眾多群聚區域中，被譽為新北政經心臟的「板橋」，即憑藉著完善的交通網絡與成熟的科技廊道，成為許多企業設立總部的首選之地，特別是位於大新板計畫區周邊的企業廠辦，更因稀缺性而受到高度關注。

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▲▼遠雄信義CENTER,大新板,板橋,廠辦,ESG,綠建築,李祖原,Tpark,雲端,AI,地緣政治,供應鏈,企業總部,資產配置,即賞屋。（圖／擷取自《即賞屋》）

板橋地區的戰略價值主要體現在其無可取代的交通優勢。黃世聰認為，「板橋整合了高鐵、台鐵、捷運以及客運等多樣化的運輸系統，這種絕對的交通便利性，讓企業主能夠在第一時間掌握全台供應鏈動態，實現高效的商務往來。」更重要的是，這裡已經形成全台灣最強大的雲端AI產業廊道。劉姿麟補充，由Tpark通訊園區、Google台灣總部以及土城鴻海等科技巨頭所串連成的產業聚落，帶動了整體區域的轉型與升級。「當科技巨頭都在這裡聚集，企業主的總部更需要把握時間迎頭跟上！」

在這樣的地緣與產業基礎下，遠雄建設推出的「遠雄信義CENTER」成為市場矚目的焦點。該建案由李祖原建築團隊領軍打造，旨在為企業建立具備國際視野的門面。

熟悉台灣房產市場的劉姿麟也注意到，在當前的市場環境中，要在新板特區旁尋得高規格企業廠辦實屬不易，有鑒於此地理位置具備極強的戰略意義，近年大新板計畫的價值重心也持續向外擴張。「目前，最新實價登錄揭露，遠東Tpark通訊園區周邊住宅案再創新高，已經來到了將近120萬元！」住宅價值的溢價效應，進一步證明了頂尖產業聚落對土地價值的支撐力。

▲▼遠雄信義CENTER,大新板,板橋,廠辦,ESG,綠建築,李祖原,Tpark,雲端,AI,地緣政治,供應鏈,企業總部,資產配置,即賞屋。（圖／擷取自《即賞屋》）

擁抱ESG綠色浪潮　黃金級綠建築助攻企業接軌國際
隨著住宅市場價格節節攀升，廠辦總部對於企業的長期經營價值也隨之突顯。特別是在全球推動ESG永續發展的浪潮之下，現代化企業對於辦公空間的需求已不再侷限於單純的租賃或買賣，更多的是考量到建築本身是否符合國際環境標準。

企業若能進駐具備綠建築認證的空間，除了有助於在申請銀行綠色金融低利放貸時獲得優勢，更能順利通過國際大廠嚴苛的供應鏈檢核標準！

空間整合效率極大化　彈性廠辦合一滿足現代化需求
黃世聰也指出，傳統舊式廠辦已逐漸無法適應現代化企業的運作需求。「包括像科技商、自營商、傳產業，他們都會選擇「廠辦合一」的彈性空間，因為可以將包括像研發、設計還有行政辦公結合在一起，這樣可以有效提升辦公效率。」對於追求極致效率的企業主來說，選擇一個能將核心部門高度整合的場域，無疑也是提升營運競爭力的必要手段。

▲▼遠雄信義CENTER,大新板,板橋,廠辦,ESG,綠建築,李祖原,Tpark,雲端,AI,地緣政治,供應鏈,企業總部,資產配置,即賞屋。（圖／擷取自《即賞屋》）

作為目前大新板周邊唯一ESG企業級廠辦，「遠雄信義CENTER」現已成功取得黃金級綠建築候選證書，預計將於明年第一季完工落成，劉姿麟不諱言表示，這對於正尋求辦公室升級的企業而言，提供了極具吸引力與競爭力的國際門面。

▲▼遠雄信義CENTER,大新板,板橋,廠辦,ESG,綠建築,李祖原,Tpark,雲端,AI,地緣政治,供應鏈,企業總部,資產配置,即賞屋。（圖／擷取自《即賞屋》）

內行人的置產黃金比例　六折甜蜜點降低進駐門檻
而在評估資產配置時，內行投資人與企業主往往會參考一套黃金比例。黃世聰也在節目中不藏私分享，「廠辦的價格跟周邊的住宅來說的話，7至8折是個合理的區間，如果低於7折來說的話算是一個相對的『甜蜜點』。」

就黃世聰的觀察，目前板橋Tpark周邊的住宅行情，每坪120萬元的價格已成常態，「沒想到周邊的『遠雄信義CENTER』，價格竟落在不到6折，價差將近一半！」這個價格落差，大幅降低了企業進駐精華地段的資金門檻，也讓企業在擁有高標準辦公空間的同時，能保有更靈活的資金調度彈性。

▲▼遠雄信義CENTER,大新板,板橋,廠辦,ESG,綠建築,李祖原,Tpark,雲端,AI,地緣政治,供應鏈,企業總部,資產配置,即賞屋。（圖／擷取自《即賞屋》）

眾所皆知，板橋核心地段的開發已趨近飽和，未來要再出現大規模且高規格的廠辦開發案，無論是時間、地段或價格，都極具挑戰性。黃世聰認為，在區域發展日益成熟的趨勢下，能以低於市場預期的價格入主大新板特區周邊，享受現成的AI產業廊道與交通紅利，以市場角度來說，都是企業升級總部的絕佳時機與買點。

「遠雄信義CENTER」預計明年完工，這座由名師設計、符合ESG趨勢且具備極高性價比的建築，預計將帶動另一波企業進駐潮。對於希望在瞬息萬變的全球經貿環境中立足的企業來說，該案提供的地段價值、ESG優勢與財務甜蜜點，正悄然為企業永續發展打下堅實基礎。

遠雄信義CENTER｜100坪～4600坪
了解更多：https://www.fgrealty.tw/8ukxde
預約鑑賞：0800-502-555

關鍵字：遠雄信義CENTER大新板板橋廠辦ESG綠建築李祖原Tpark雲端AI地緣政治供應鏈企業總部資產配置即賞屋

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