安平史上最貴法拍！30年華廈整棟底價2.3億　專家不看好

記者張雅雲／高雄報導

台南安平向來是觀光熱區，近期出現1棟屋齡30年的華廈整棟遭法拍，地坪142.5坪、建坪604.4坪，24日將進行三拍，底價2億3895萬元，創安平法拍總價最高紀錄。專家指出，該案無論單價或總價門檻都偏高，在當前市場氛圍下，預估三拍仍流拍。

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▲台南安平向來是觀光熱區，近期出現1棟屋齡30年的華廈整棟遭法拍，底價2億3895萬元。（圖／記者張雅雲攝）

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根據公告，該物件為整棟華廈，位於安平區建平十二街，債務人因「給付票款」屆期未獲清償，遭強制執行法拍，由聲請人中租迪和公司提出查封，該棟屋齡30年，地坪142.5坪、建坪604.4坪，底價2億3895萬元，換算每坪約39.5萬元，24日將三拍，為安平有史以來法拍總價最高紀錄，也是目前台南法拍中最貴住宅。

▲安平最成熟的五期重劃區，區域鬧中取靜，小環境綠覆率高。（圖／記者張雅雲攝）

法院筆錄指出，該棟地下1樓為停車場且屬共同使用，1樓與7樓為所有人共有，2樓規劃為辦公室、茶水間，其餘樓層則作住宅使用，且為部分點交、部分不點交。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，該棟華廈位於台南市政特區，也是整個安平最成熟的五期重劃區，區域鬧中取靜，小環境綠覆率高，「附近永華路就是安平的主幹道，市府、各式大型商場、生活機能都在這一帶，已經完全成形。」

▲台南安平華廈法拍小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

李家妮指出，目前區域土地行情每坪約40~50萬元；若是屋齡約30年的華廈，單坪成交行情大多落在18~20萬元左右。這類特殊物件除非有企業自用或特殊整合需求，否則一般買方不易進場。

透明房訊總經理陳慧瑜認為，該案屬高總價產品，買方除了得準備大筆資金，後續還要進行建物整理、產權釐清及使用現況等問題，整體接手難度不低。在單價、總價門檻都偏高的情況下，研判持續流標機會大。

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