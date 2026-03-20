七都公寓總價全線下跌　2區年減逾7%淪重災區

▲七都公寓總價中位數全數走跌，其中以台南跌最慘。（示意圖／記者張菱育攝）

記者項瀚／台北報導

觀察七都大樓、公寓總價中位數變化，公寓全數走跌，其中新竹與台南跌最慘，年減幅達7.3%、8.8%。大樓方面則有漲有跌，其中新北持平、北市年增4%、桃園年增2.7%，表現相對穩健。

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永慶房屋比較七大都會區2024年、2025年大樓以及公寓的成屋總價中位數，除雙北、桃園大樓產品未見下跌外，其餘縣市的大樓、公寓總價全面下跌。

其中，高雄市大樓從2024年的950萬元下修至868萬元，年減幅8.6%為七都最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「高雄主要是過去幾年受惠於科技產業題材與重大建設帶動，整體總價受預售市場拉抬明顯，隨著房貸限縮政策祭出，加上經濟前景不明，產業題材利多出盡，價格漲速也超過了在地購屋族負擔能力，價格便率先出現校正。」

▲七都公寓總價中位數變化。（AI協作圖／資料來源：永慶提供，記者項瀚製作，經編輯審核）

公寓總價方面則是全面走跌，其中台南、新竹縣市修正幅度最明顯，台南從2024年的420萬元下修至383萬元，年減8.8%居冠；新竹縣市也有7.3%的減幅。

陳金萍分析：「台南過去價格基期較低，前年受南科效應帶動，許多資金湧入低總價的公寓產品進行翻新轉售，然而台南公寓產品並非市場主流，在缺乏剛性需求長期支撐下，當政府祭出信用管制、投資客撤離後，公寓價格便首當其衝，出現較為明顯的修正。」

至於新竹縣市，陳金萍分析：「原本竹北與新竹市精華區的大樓總價已處高檔，部分預算有限的買方原先退而求其次選擇公寓，推升了公寓行情，但隨著買賣方轉向觀望，高價區外的公寓支撐力減弱，價格下修正幅度也因此較大。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「依當前房市來說，屋主持有成本、產品條件是相當關鍵的成交價因素，而公寓產品屋主大多早年取得，帳面獲利高，因此讓利出售的空間也會比較大，自然統計均價就出現下滑。」

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