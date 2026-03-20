台中標地冷清他出手！　中信金大股東1坪306萬撿走「鑽石地」

▲水湳的「文商50」標售單價高達306萬元，由中信金控大股東銓緯投資股份有限公司拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年6月台中市地政局辦理區段徵收配餘地標售開標，當時總底價將近520億元，投標情況冷清，標脫率僅有17.6%，其中位於水湳的「文商50」單價高達306萬元。如今土地過戶大家才知道是由中信金控大股東銓緯投資股份有限公司拿下。

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當時標售，文商50地號底價來到305.1萬元，且為中央公園第一排僅存文商一用地，更具備500%高容積、高綠覆與高單價等特性，市場少有可比性，但礙於當時時空背景，建商多半不願出手。

豈料，開標當天橫空飛出一封標單，以底價306萬元拿下這475坪土地，總價14.53億元，用相當漂亮0.29%議價率吃下的竟是佔比中信金控1.42%的大股東「銓緯投資股份有限公司」。

銓緯投資代表法人為顏志光，同時也是唯富投資股份有限公司、唯信投資股份有限公司、唯福投資股份有限公司、合築建設股份有限公司代表法人，更是和中建經的總經理，除了叱吒金融業，同時也是不動產業的老手。

春耕不動產總經理張維良指出：「該地容積率達500％，又享有中央公園第一排景觀，該筆土地與先前創下368.4萬的文商段47地號相望，坐擁地王條件，可說是把握危機入市的時機彎腰撿到鑽石。」

豪宅房仲謝兒政認為：「該土地雖然擁有無敵視野，但基地腹地太小，要蓋出超豪宅有一定難度，加上以該集團化經營來說，大多採取資產出租的方式營運，預計會朝向飯店、商辦的方向規劃，或是再整合臨地擴大基地條件。」

日前，中信集團旗下的台灣人壽也表態將提出投資可行性評估報告書，整體投資金額預計高達新台幣600億元，來取得水湳超巨蛋的BOT案，順利的話，預計最快2031年完工啟用。也能看出中信集團佈局台中的決心。

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