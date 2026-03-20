70年麻豆中央市場退場　《想見你》朝聖場景成回憶

▲麻豆中央市場營業約70年，曾因夯劇《想見你》取景爆紅的龍泉冰店場景，也將隨市場退場一併消失。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

麻豆中央市場營業約70年，遭「廢市」10多年，因仍有百攤未遷，南市府聲請強制執行，日前已斷水斷電，連曾因夯劇《想見你》取景爆紅的龍泉冰店場景，也將隨市場退場一併消失。台南市經發局表示，該市場土地分屬公有與私有，市場完成收回後，後續將辦理拆除。

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麻豆市4公有零售市場位於麻豆鬧區，長年是地方採買重心，在地人稱為中央市場，可說是從小買到大，市場內有不少知名老店，像是龍泉冰店曾是電視劇《想見你》場景之一，吸引不少劇迷朝聖拍照，阿助麻豆碗粿等在地美食也讓該市場，成為遊客到麻豆必訪景點。

台南市政府指出，麻豆市4公有零售市場因建物老舊、結構安全堪慮，早在2014年4月1日就已公告停止使用，遭到廢市，但後續仍有部分攤商持續占用營業，市府因此向法院聲請強制執行，法院也已辦理斷水斷電等相關程序，要求攤商儘速搬遷返還攤位，以維護公共安全。隨日前南市府強制執行斷水斷電，老市場人去樓空，不少攤販陸續搬家。

▲麻豆市4市場約於1950年興建，土地分屬公有與私有，其中公有地約385坪，私有地約1333坪。（圖／翻攝自Google Maps）

根據市場處資料，麻豆市4市場約於1950年興建，土地分屬公有與私有，其中公有地約385坪，私有地約1333坪。市場完成收回後，後續將辦理拆除，並預計在2026年底前，將私有土地點交返還給10多名地主。

台南市經發局表示，公有地部分未來用途目前尚未定案，主因是公有地基地面積不大，且形狀不方正，仍須待土地收回後，才能進一步評估最有效利用方式。

住商不動產台南麻豆加盟店店東郭峰誠表示，該處並非外傳要「賣地」，而是早年由麻豆鎮公所向私人承租土地興建市場，如今舊市場拆除後，私地將回歸原地主。

郭峰誠表示，以當地行情來看，地價每坪約30~40萬元，但因該地目前仍屬市場用地，若未來要朝其他用途開發，仍須辦理用地變更程序，後續也可能涉及回饋及土地使用條件調整，因此土地效益不會直接以現況計算。

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