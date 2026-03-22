0組變3組！央行對房市釋善意　賞屋客意願升溫

▲央行針對房市信用管制出現微幅鬆動，帶動第一線案場來客出現回溫跡象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行針對房市信用管制出現微幅鬆動，市場氣氛也悄然轉變，隨著第2戶貸款成數由5成調升至6成，不少原本觀望中的購屋族開始重新評估進場時機，帶動第一線案場來客出現回溫跡象。

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根據中部銷售現場觀察，昨日央行釋出微鬆綁，當日賞屋信心詢問度明顯提升，有案場透露，過去一週來客不是0就是1，如今週末已增加至3組，雖然數量仍不算熱絡，但已顯示市場信心逐步回籠。

對此，城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛分析：「這項看似僅增加1成的調整，實際上卻代表政策思維的轉向，央行之所以敢於『微鬆綁』，並非沒有依據，而是建立在市場降溫的具體數據之上，投機性需求明顯退場，市場逐步回歸理性與健康。」

▲以總價2000萬元房產為例，自備款由原本的1000萬元降至800萬元，減少的200萬元資金壓力。（圖／記者陳筱惠攝）

柯昇沛說：「貸款成數由5成提高至6成，關鍵不在於數字本身，而在於門檻的鬆動，以總價2000萬元房產為例，自備款由原本的1000萬元降至800萬元，減少的200萬元資金壓力，對多數家庭而言往往就是是否能夠購屋的決定性差距，這代表市場釋放的不只是購買力，特別是長期觀望的換屋族群，有機會成為第一波回流市場的主力。」

大多數業者對於此次鬆綁仍持正面態度，大台中不動產理事長蕭成忠認為：「整個房市政策其實還有調整的空間。」

他舉例：「目前六都都會區呈現小宅當道的情況，這個很明顯是因為豪宅線限制，過去10年土地、原料等因素，讓營建業成本漲超過1倍，這是事實，但10年來豪宅線沒有鬆動過，台中市換屋族要找新的、面積適合的，很容易就超過4000萬元。」

就長遠計，蕭成忠說：「政府體察民意，應該朝向整體發展規劃，目前居住坪數已經鳥籠化，但開發商不願蓋大的原因，關鍵還是在政策結構限制。」在現行豪宅線未調整的情況下，一旦總價跨越門檻，不僅貸款成數下修，還會面臨更嚴格的審查與資金限制，導致產品去化風險提高。

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