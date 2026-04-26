老房閒置15年！屋主自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

▲桃園李女購屋後才發現諸多瑕疵，因此提告請求前屋主賠償修繕費用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名李姓女子控訴，113年6月與林女簽立買賣契約書，買下桃園一處2樓房屋，未料9月交屋後才發現該屋瓦斯管線外露，且廚房沒有施作防水、水管須改拉明管、屋內腳踢板遭白蟻啃食等多項瑕疵，導致李前後共支付新台幣15萬9920元修繕，認為前屋主應有責任告知瑕疵，因此請求賠償修繕費用。桃園地院法官審理後，判林女應賠償7萬9500元。可上訴。

判決書指出，李女於113年6月1日與林女簽立買賣契約，買下桃園市一棟位於2樓的房屋，並於同年8月30日交屋，隨後李於9月5日經鄰居告之後才知悉該屋有瓦斯管線外露瑕疵，9月15日又發現房屋廚房未施作防水，鏽蝕嚴重，無法排水，且水管隱藏在柱體內，須改拉明管取代舊管；同年10月25日發現白蟻啃食腳踢板，因此前後共支付15萬9920元進行修繕。李女認為上述瑕疵均非短期形成，前屋主林女有義務揭露瑕疵，且經李女通知修繕後，林女竟回覆希望循法律途徑處理，李因此提告，請求賠償修繕費用。

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對此，林女則表示，該屋屋齡達43年，逾15年未曾居住，對房屋現況無法掌握，因此折價135萬元售出，於113年8月30日以現況交屋，約定不負瑕疵擔保責任，且並無事證可證明各該瑕疵存在於交屋前。林女表示，銷售初期即發現廚房有堵塞積水之情況，已自費4000元疏通，僅就廚房及浴室排水通暢負保固責任，其餘依約不負保固責任，請求駁回李女之訴。

法官審酌，林女出售時已表示對於屋況並非清楚，因此折價135萬元，立約時特別約明本件房屋滲漏水、掉漆、壁癌，皆以現況點交，交由買方自行維修處理，故不負瑕疵擔保責任。法官考量，瓦斯管線過於老舊，本非瑕疵，且管線破裂之原因多端，難以主張求償；另一方面，李女發現白蟻時，距交屋日已2個月，難認此瑕疵發生於交屋前，主張求償應屬無據。

而管線瑕疵、排水不良等部分，法官考量林女自陳售屋前已發現有廚房堵塞情形，而花費4000元自行疏通，客觀上對本件房屋可能存在未完全疏通之情事有預見可能，於交屋前，有再次檢查之義務，因此可歸責於林女，此部分修繕費用共7萬9500元，判林女應賠償，逾此範圍之部分，為無理由，應予駁回。全案可上訴。