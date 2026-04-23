妻控不工作還偷親女傭！家庭主夫離婚討房產　法官裁定妻拿90%

▲男子申請離婚要求平分一半房產，法官裁定，把組屋90%判給妻子。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一對結婚約48年的夫妻談離婚，一名長期無業的丈夫自稱「家庭主夫」，要求至少分得一半與妻子聯名購買的組屋，但法官認定，妻子在這段婚姻中幾乎獨自承擔經濟重擔，同時擔任家庭照顧者的角色，貢獻度明顯失衡，最終裁定妻子可分得該房產的90%，丈夫僅能拿走10%。

自稱家庭主夫 要求分得一半房產

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8視界新聞網、CNA報導，這對夫妻現年均為70多歲，育有兩名40多歲的子女，男方2024年1月訴請離婚，隔年7月由法院根據女方反訴批准離婚。

男子主張，雖自1995年後就沒有穩定工作，但主要貢獻在於非經濟方面，長期在家照顧孩子、處理家務，因此犧牲事業發展，且曾以國民服役身分協助申請組屋，也出資8000新幣（約新台幣20萬元）鋪設大理石地板，因此有權分得一半房產。他還指控，妻子個性強勢，曾經持刀威脅他。

妻子否認指控 女兒出面作證



妻子主張她才是家中經濟支柱，指控前夫長期拒絕工作，還把她給的家用花在自己身上，幫前夫還債、給錢讓他出國，他卻偷她的錢，甚至到她公司散布不實言論。她還稱，她請了女傭來幫忙，但卻看見前夫偷親女傭。

女兒則稱，父親即便失業也會穿正裝出門，對家裡貢獻極其有限，平時只負責洗自己的衣服，還營造壓抑家庭環境，而母親每天辛苦工作養家，下班還要趕回家做飯、教導孩子分擔家務。

法官審理後認定，妻子說法更具可信度，在這段長達數十年的婚姻中，妻子同時扮演主要經濟來源與家庭照顧者的角色，貢獻高度集中且明顯失衡，因此裁定把組屋90%歸妻子，前夫獲10%。