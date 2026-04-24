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搬新家驚見兒子「嘴裡有死老鼠」　男告房東索賠390萬

▲▼ 房屋,房子,買房,私人車道,停車,車庫。（圖／CFP）

▲在發現兒子嘴裡有死老鼠之後，一家人決定搬走，並對房東採取法律行動。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國波特蘭發生一起租屋糾紛，男子指控，全家人搬入新住處後就飽受衛生環境骯髒的困擾，甚至發現年幼兒子嘴裡有一隻死老鼠，緊急搬離。這家人對房東採取法律行動，向房東索賠12.2萬美元（約新台幣390萬元）。

衛生環境差　男驚見兒子嘴裡有死老鼠

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KPTV報導，這起事件發生在波特蘭東北部的達文波特公寓，根據男子帕迪拉（Alex Padilla）說法，全家人是在2025年11月搬進來，但也發現公寓衛生環境不佳，有垃圾、害蟲問題，儘管多次要求房東處理，但狀況始終沒有改善。

沒想到，帕迪拉一家後來甚至在年幼兒子嘴裡發現一隻死老鼠，別無選擇只能搬走。帕迪拉律師富勒（Fuller）透露，在這狀況發生後，孩子立刻送醫接受檢查，「他們嚇壞了，幸好最後檢查結果都是陰性，才讓他們稍微安心」。

富勒也說，帕迪拉已採取法律行動，控訴房東違反住宅房東與租客法，要追回2600美元已支付房租及索賠12.2萬美元非經濟損失。富勒指出，帕迪拉一家入住這間公寓不到2個月又被迫搬家，造成困擾，但如今只想把這件事情拋在腦後。

在消息傳出之後，同棟公寓住戶感到相當震驚，驚呼「那不是蟲子，那是好幾英寸大的動物」、「天啊含在嘴裡？太可怕了」。不過也有鄰居表示，從未在公寓遇過類似衛生問題，「這裡看起來挺乾淨的」。

關鍵字：波特蘭租屋房東北美要聞

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