房東一封信4千人熱議　要求「小家電沒用拔插頭」專家力挺

▲房東發現房客沒有把小型家電插頭拔掉，發信提醒。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名房客收到房東的警告信，要求租屋處內所有「沒在使用的小家電」都必須拔掉插頭，感到莫名其妙，隨即把信件截圖上傳至論壇Reddit訴苦。沒想到這則貼文意外引發超過4000名網友討論，且多數人支持房東。

房屋檢查 發現小電器插頭未拔

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紐約郵報、Newsweek報導，這發生在房東在進行房屋檢查後發郵件告知房客，稱發現室內許多小型電器在未使用狀態下仍插著電源。房東提到，「為了您的安全並節省能源，請確保所有小型電器在不使用時均已拔除插頭」。

對此，這名房客感到相當不解，發文質疑「真的有人會在每次用完烤麵包機後拔掉插頭嗎？」並澄清租約並未提及相關規定，且電費也是自己在付，並沒有包含在房租內。

多數網友挺房東 消防專家也認同

此文一出立刻吸引超過4000名網友討論，且多數都同意房東的要求。有網友稱，「我會拔掉烤麵包機插頭，是因為被教過這有失火風險」、「我的繼父是一名電工，幾名友人則是消防員。他們都曾嚴格地告誡我，任何具有加熱功能的設備，在不使用時都應該將電源拔除」。

專業消防人員也表示，任何需要插電使用的電器，在不使用的時候都應該拔掉插頭，「30年的消防服務經驗告訴我，除非真的需要持續供電，否則應該把所有電器的插頭都拔掉」。

根據美國消防總署，小型電器不使用時務必拔除電源，至於冰箱、洗衣機與烘衣機等大型家電則應直接插在牆上的插座。