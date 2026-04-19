1千萬能買市中心豪宅！他讚爆福岡房價　一票搖頭：傻子才買

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，看到福岡房價後整個被震撼到，大約新台幣500萬元就能買到不錯的房子，若是1000萬元甚至已經能看市中心等級物件，讓他忍不住心動直呼「可買嗎？」貼文曝光掀起討論，不少人指出，日本房價確實相對親民，但真正麻煩的是後續稅金、維護費、居留限制以及外國人在當地生活的各種現實問題。

原PO在PTT的Gossiping板發文「福岡買房才500萬，該買嗎？」直呼福岡房價「太便宜了吧」，新台幣500萬元就能買到不錯的房子，1000萬元甚至可算市中心豪宅等級；再加上他眼中福岡機能不錯、氣候也好，還有美食加分，因此好奇這樣的條件到底該不該下手。

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一票反搖頭：未必划算

文章一出，討論焦點很快就從「便宜」轉向「實際能不能住、能不能撐」。有人提到，就算在日本買了房，也不代表能因此取得永久居留權，若沒有長期居留或永住資格，持有房產和居住權其實是兩回事；也有人提醒，若不是退休、收租或經常往返日本的人，單純為了便宜買房，未必真的划算。

推文中有不少人則點出成本問題，「稅金呢？永久居留權呢？」「稅金、建築維護費算了嗎？」「一年只能住三個月？傻子才買。」也有人提醒醫療與身分限制，「被當作外國人，醫療費用就很高。」

不過，另一派人認為，若本身有明確用途，其實不是不能買，「買，買在西公園和大濠公園中間」、「買啊，超便宜」、「以前買更便宜。」也有人說，「你一年最多只待180天，還是要出境。」「收租都不一定賺得回來」、「會脫不了手喔！」