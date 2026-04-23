新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友在臉書社團「買房知識家」發文求助，透露自己兩年前以1200萬元入手透天厝，隨後因家庭因素背負300萬元信貸，如今寬限期即將結束，月入8.5萬的他深怕扛不住負債。文章引發過來人與專業地政士熱烈討論，並提出「債務整合」的救命解方。

新青安寬限期倒數！月入8.5萬扛「房貸＋300萬信貸」愁翻

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原PO透露，兩年前跟上新青安政策，買下總價約1200萬元的透天，原本日子還過得去，但這一年來因家庭變故，額外申請了一筆高達300萬元的信用貸款。

他表示，目前靠著寬限期，每月還款5萬元尚能支撐，但眼看房貸寬限期即將屆滿，本金攤還的壓力讓他焦慮不已，於是上網求救「到底該怎麼辦，才能留住房子並穩定還款？」

踮腳尖買房惹禍？網友嘆：一出意外就扛不住

貼文一出，不少網友感嘆，「我月領8.4萬只敢看800萬的老房，看到你的狀況真的值得借鏡」、「不要踮腳尖買房，抓得剛剛好，一出意外就扛不住」、「不賣房就要咬牙硬撐，只能祈禱不要再有意外」、「信貸300萬真的太傷了」、「感覺要看看能不能轉貸」、「寬限期真的是雙面刃」。

地政士出招：債務整合是關鍵 「總債務拉長到30年」

針對原PO的困境，專業地政士事務所也現身說法，點出問題核心在於信貸年限短（約7年）且利率高。他建議，若房子這兩年有增值，應考慮「原屋增貸」或「轉貸」，將房貸與300萬信貸統整為一筆長年期貸款。

另外，不少人也建議，「找新銀行辦理轉貸，把房貸加信貸還掉，再重新爭取寬限期」、「嘗試把總債務1300萬都拉長到30年，才能降低每月負擔」、「轉增貸問看看30年的」、「諮詢金融專業人士比較快」。