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只是想租房！房東索取一堆資料　工程師：又不是領養小孩

▲▼ 房屋,大樓,社區,租屋,買房,購屋,公寓。（圖／CFP）

▲男子想租房子，卻發現房東要求提供許多資料。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

在印度城市班加羅爾（Bengaluru）找房子租，似乎並非挑好房子、簽個約那麼簡單，光是要搬進去住，就得先接受各種審查和評判。一名軟體工程師透露，房東開出各種需要提供的資料，「我只是租房，又不是要領養孩子」。

房東要求曝光　工程師大抱怨

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News18報導，這名在Gojek任職的軟體工程師稱，房東要求房客提供許多個人資料，包括主管電話號碼、近6個月的銀行對帳單，甚至還要人資部門開立的品行證明，「就為了租一間一房一廳的公寓，一間牆壁還看得到滲水痕跡的房子。我只是要租房子，又不是要領養小孩」。

他也好奇詢問其他網友是否有類似遭遇，「你們碰過房東提出什麼最誇張、甚至近乎違法的要求？我今天真的快瘋了」。

此文一出引發網友熱烈討論，有人試著解釋房東立場，「一旦房客拒絕搬離，要把人趕走真的太難；如果房客決定不繳房租，追討也無門」。也有人認為，過去的慘痛經驗可能讓房東變得格外謹慎，「說不定房東被上一個房客搞得很慘」。另有網友補充，鑑於過去出現不少詐騙案例，租屋做背景調查或許有其必要。

不過也有部分網友直接建議這名工程師別租這間房子，「不要住那裡，他會讓你的日子生不如死。幹嘛要順著他的要求？直接走掉好了，又不是只有這一間房子可以租」。

關鍵字：印度租屋房東

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