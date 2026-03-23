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價差2.6倍！板橋預售屋每坪122萬vs.47萬　凹陷區掀熱議

▲▼ 板橋 。（圖／記者項瀚攝）

▲觀察近1年預售實價登錄，板橋「協和新中興」出現4字頭成交價碼。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

觀察新北預售實登，板橋區內價差大，最貴單價122萬元、最便宜47萬元，差距約2.6倍，且兩案距離僅約10分鐘。專家表示，4字頭個案位於溪崑地區，本就屬板橋低價區；而單價122萬元個案位於亞東醫院，瞄準遠東通訊園區客群。

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」　揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

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觀察近1年新北市各區實價登錄，預售案中板橋區價差最大，最高價案「遠揚之森A+ 」每坪約122萬元、最低價案「協和新中興」約47萬元，兩筆交易價達2.6倍，且這兩案車程距離僅約10分鐘。

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示：「『遠揚之森A+』位於亞東醫院商圈，目前每坪均價達111萬元，直逼新板特區價，且已揭露近200戶，在房市不景氣之際，繳出如此價格成績，成為市場熱門話題。」

陳炳辰分析：「亞東醫院商圈新案稀缺，選擇性少，尤其是大規模的新建案，此外遠東通訊園區的辦公人口多，購屋需求穩定，又都是收入水準高的科技業族群，買方資金實力足夠，這些都是『遠揚之森A+』創價關鍵。」

▲▼ 遠洋之森 。（圖／記者項瀚攝）

▲「遠揚之森A+」位於亞東醫院商圈，買盤包括不少遠東通訊園區的高收入族群。（圖／記者項瀚攝）

至於「協和新中興」，陳炳辰表示：「該案位於溪崑地區，與亞東醫院相隔一座浮洲橋，並已緊鄰樹林，向來都是板橋低價區。」

陳炳辰指出：「該案坐落金門街，基地規模達千坪以上、總計約300戶，規模在當地新案市場中不小，且地點不錯，緊鄰著溪洲國小，從去年11月開賣至今，已揭露了200多戶，每坪均價53萬元，銷售反應佳。」

大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示：「溪崑地區屋齡較新的指標大型社區，轉手成交單價已逼近5字頭行情，新推案單價也多落在50~60萬元，因此若有機會已4字頭價格入手，確實頗具吸引力。」

江志亮觀察：「溪崑地區買盤以首購族群為主力，尤其是板橋買不起的外溢客，以及對板橋、樹林具地緣性的客戶，此外也有部分客戶是看準捷運萬大線利多，先行布局。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲近1年板橋區最高價、最低價預售案分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：遠揚之森A+協和新中興板橋亞東醫院溪崑地區住展雜誌陳炳辰

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