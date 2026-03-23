點土成金？　國壽「置地廣場」全台佈局關鍵點曝

▲國泰人壽佈局全台，以「置地廣場」品牌推動複合式商用不動產開發，陸續在台北、桃園與台南等地「點土成金」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中信集團預計豪砸600億元投資「超巨蛋」，而國泰人壽佈局全台，以「置地廣場」品牌推動複合式商用不動產開發，陸續在台北、桃園與台南等地「點土成金」，交出亮眼成果。

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國泰人壽以「置地廣場」品牌推動商用不動產，其中，台中市2大投資開發案，其一為台灣大道近文心路口的「置地廣場台中」，規劃地上34層、地下7層的高端商場與頂級商辦大樓，總投資規模突破百億元。地下1樓至地上7樓的商場，則將由「台北101」進駐營運。

其二則是高鐵特區，位在高鐵站南側、展覽館旁近6000坪產專用地，預計打造商場結合商辦的複合大樓，據悉已送建照申請中。

資料顯示，「置地廣場台北」與「台北101」、「南山廣場」並列北市頂辦三強，更屢創商辦租金「樓王」紀錄。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「國壽在桃園高鐵站前、後站開發面積近10公頃，打造『置地廣場桃園』，結合華泰名品城、COZZI Blu和逸飯店、Xpark水族館及新光影城等設施，帶動區域繁榮。」

賴志昶分析：「受到商圈熱絡影響，周邊住宅近3年漲幅達16%~25%。中部地區一次2大據點，確實相對吸引投資人。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「國泰人壽烏日開發案，未來可望與D-ONE第一大天地的商業機能形成串聯發展。同時，隨著商辦內就業人口帶動消費，將有助於在商圈內形成正向的經濟循環。」

▲國泰人壽烏日開發案，未來可望與D-ONE第一大天地的商業機能形成串聯發展，達到人潮共享的效果。（圖／記者陳筱惠攝）

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