15萬人已撥貸！　新青安2.0版傳福利縮水、門檻墊高

▲現行新青安即將在7月截止，預期新青安2.0版恐怕條件大縮水 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

現行新青安即將在今年7月截止，預期新青安2.0版恐怕條件大縮水。回顧這3年的新青安政策，平均每月有5087戶申請，撥貸總金額達1兆1863億元，已有15萬2621戶撥貸。

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觀察財政部推動青年安心成家貸款方案從2010年起已有三波，方案名稱相同，但內容與時俱進，額度最早僅500萬元，最長30年期，寬限期3年。

2016年額度提高至800萬元，其餘條件相同。直到2023年額度再提高到1000萬元，最長年期更長達40年，寬限期上限也加長到5年，掀起申請熱潮，累計至2026年1月，撥貸總金額達1兆1863億，已有15萬2621戶撥貸。

3年下來，平均每月有5087戶申請，以目前的數量估算平均撥貸金額777.3萬元，比起第一波每月3千戶的申請量，或是第二波的每月2千戶申請量，政策性優貸不論是方案條件，申請熱度或撥貸狀況，都是以2023年推動的新青安版本最亮眼。

▲ 青年安心成家貸款方案和撥貸狀況。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析：「2010年至2023年7月之前的舊青安，雖有助小資購屋，但並未掀起瘋狂購屋潮；而2023年新青安寬限期最多可達5年，和現行房地合一稅持有滿5年的輕稅設計契合，繳息不繳本撐5年的槓桿操作念頭，掀起大量購屋潮。」

為了避免資源被濫用，下半年新青安屆期後政府研議中的2.0版，據傳將限縮申請條件和方案，包括取消部分利率補貼，縮短寬限期，以及「80條款」增設申請人年齡和借款年期的條件，若想要申請40年期方案，等於間接限制申請者的年齡須在40歲以下。

張旭嵐指出：「目前傳出的新青安2.0版，除了貸款額度有機會維持上限1000萬元外，其餘條件幾乎打回原形，等於回歸2023年之前的青年安心成家貸款。」

張旭嵐接著表示：「銀行針對收入審查和方案條件也從嚴認定，雖可避免青年為了搶優惠而墊腳買房，但由於新方案與一般銀行首購方案的差異性縮小，刺激購屋的誘因也減少，因此下半年青年購屋狀況應該會暫時進入一個冷靜期。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「現行新青安即將在今年7月截止，預計這段時間會有一波最後上車潮，主要是鎖定5年寬限期的條件，尤其是年齡較大的購屋者。」

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