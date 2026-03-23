2025預售交易排行出爐！桃園勇奪冠　北市僅1區入榜

▲2025年全台各區預售交易量前10名出爐。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

2025年全台各區預售交易量排行出爐，桃園區、中壢區分別以1496戶、1398戶包辦前2名。此外觀察前10名中，新北市共有5區入榜，分別為中和、板橋、三重、新莊、新店，合計高達5476戶。

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團彙整2025年全台各行政區預售住宅銷售情形，桃園區、中壢區分別以1496戶、1398戶的交易量，包辦前2名，光是這行政區的交易戶數，就占前10名行政區交易量的26.2%，量能相當驚人。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「桃園市近年軌道建設持續推進，市政府也積極推動產業升級，吸引企業廠辦、總部設點，帶來大量就業人口移入，如中路特區、小檜溪重劃區、經國重劃區，以及中壢區青埔重劃區，都是去年桃園市預售住宅交易的重點區域。」

此外，陳金萍表示：「桃園區、中壢區2025年預售住宅平均單價均在4、5字頭，平均總價落在2000萬元上下，相較雙北仍屬親民區間，在價格優勢與推案量齊發下，讓桃園區與中壢區成為2025年預售市場的冠、亞軍。」

▲2025年預售屋交易熱區前10名。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

另外觀察上榜的行政區，可以發現多集中在北台灣，其中新北市共有5個行政區上榜，分別為中和、板橋、三重、新莊、新店，成為上榜最多行政區的縣市，合計高達5476戶，占榜上預售屋交易量的49.6%，直逼5成。

陳金萍指出：「這些上榜的行政區多位於新北市第一環區位，由於鄰近台北市的交通優勢，擁有強勁的自住需求，人口密度高，隨著新興重劃區眾多指標建案加入市場，帶動買盤湧入，使新北市2025年預售交易熱絡。」

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示：「新北市為全台人口最多的縣市，尤其是第一環區位，人口密集、剛性需求強，且與北市仍有明顯價差，部分區域還有重大建設題材，因此在這波房市寒冬中，價量表現都相對出色。」

北投區則是台北市唯一上榜的行政區，成交建案多集中在北投士林科技園區一帶。陳金萍補充：「北士科土地稀缺性高，並具高端產業聚落等優勢，帶動區域房市發展，即使預售住宅平均單價已破百，平均總價也超過4000萬元，仍受到不少士林區、北投區當地高資產族群青睞。」

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相