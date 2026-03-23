又有建商資金斷鏈！　屏東2戶未完工透天法拍

▲屏東萬丹有2戶未完工透天，一次打包遭法拍，26日進行一拍，總底價3104萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行第七波信用管制後，市場頻傳中小型建商資金吃緊。屏東萬丹有2戶未完工透天，一次打包遭法拍，疑似成為爛尾樓，該建商為胤敦國際開發，拍賣原因則是「清償票款」，26日進行一拍，總底價3104萬元。

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根據拍賣公告，該案位於屏東縣萬丹鄉吉豐路，一口氣拍賣2戶地上3樓透天，合計地坪115.49坪、建坪92.04坪，26日進行一拍，總底價3104萬元。法院筆錄記載，「主體雖似已完成，但門窗、內部細作尚未施作，整體未完全完工，拍定後依現況點交」。

▲法院筆錄記載，主體雖似已完成，但門窗、內部細作尚未施作，整體未完全完工。（圖／記者張雅雲攝）

根據《樂居網》顯示，該案尚未公開，連案名都未取名，僅以「胤敦新社皮段825(未公開)」暫稱，資料均為待定，僅揭露總戶數為2戶。查詢實登，未有成交紀錄。而該公司2015年設立，登記地址設於屏東市，查詢建照資訊，2022年在屏東市曾推出電梯公寓，共12戶，均已完銷。

根據法院裁判書揭露，胤敦國際開發及第3人2023年共同簽立1660萬元本票，以萬丹鄉新社皮段土地設定1200萬元最高限額抵押權作為擔保，但到期後未清償，尚欠本金1038.8萬元及利息，遭債權人中租迪和聲請拍賣。

▲查詢建照資訊，該公司2022年屏東市曾推出電梯公寓，共12戶，均已完銷。（圖／翻攝自執照查詢系統）

永慶不動產潮州五福富山加盟店店東邱璿樺表示，該區屬社皮生活圈，鄰近屏東科技產業園區、屏東市，且具六塊厝、屏科與高鐵屏東站等題材，因此近年吸引部分建商進場推案。不過，該區仍屬舊聚落型態，街廓與整體市容較為老舊，生活環境和新興重劃區有明顯差異。

▲屏東萬丹透天法拍小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

邱璿樺表示，以交通時間來看，社皮往屏科，或屏東市到屏科，車程其實都約10分鐘左右，若往屏東市購屋，同樣預算不可能買到新透天，建商鎖定科學園區話題帶動房價外溢需求，新推案以華廈、透天為主，新透天地坪約30坪，總價大約落在1500萬元上下。

透明房訊總經理陳慧瑜表示，該案底價仍偏高，整體房屋現況，估計還要花至少400元萬進行門窗與內部細作，也就是得標後還要加上每建坪4萬元起跳的裝潢成本，評估起來其實並不划算。陳慧瑜說：「自備款加上裝潢成本至少要先準備千萬元現金，加大自住買家壓力，至少要到2拍後才有可能拍出。」

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