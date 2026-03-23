北屯最速案開工　建商揭土方成本漲3倍「出妙招避禍」

▲上市建商富華創新（3056）旗下富華建設推出的預售新案「富華澐光」，今（23）日正式開工。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在全台房市因政策與景氣進入盤整期的冷清氛圍下，上市建商富華創新（3056）旗下富華建設推出的預售新案「富華澐光」，今（23）日正式開工，不過開工迎土方之亂，富華建設董事長蔡吉勝出妙招避禍。

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「富華澐光」今（23）日正式開工，基地位於北屯區太原路三段、祥順東路一段路口，基地面積644.7坪，樓高15樓，共計137戶住家、1店面，根據最新實價登錄揭露，該案僅9周時間已成交81筆，單價區落在每坪41.6萬元，最低單價更來到3字頭。

不過面臨土方之亂還在延燒，蔡吉勝說：「在去年『澐光』估算土方成本約400~500萬元，經過土方之亂後，目前報價已經來到1600萬元以上，漲幅約3倍。」

▲「富華澐光」今（23）日正式開工，富華建設董事長蔡吉勝（中）面對土方之亂改變工法。（圖／記者陳筱惠攝）



不過該案因銷售快速，2026年就佔據大北屯區2/3買氣，因此仍要面臨開工困境，蔡吉勝說：「面對土方之亂，過去標準是先出表土，目前施作方式會以先打檔土柱，先不挖地基，這樣可以暫緩約3~4個月，預計第3季出土，整體建案稅前獲利預估為15％，算上營建期4年，確實是只賺管銷費用。」

富華創新（3056）主席吳錫坤會後也出席記者會，他透露：「過去一直傳出的水湳文商15地號開發案，將與其他建商合作，不過目前確定應是集團自行開發，另外一案『之序』則有望第4季在落架後進場重啟銷售。」

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▲ 新案僅9周時間已成交81筆，但開工現場傳出新案『準完銷』，可售戶剩10戶。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）