吞火、劈柴練膽「麥得案」舊址交易　塑膠廠近億元入手

▲台南「麥得案」2009年震驚全台，事隔多年舊址以近億元轉手。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

台南「麥得案」2009年震驚全台，事隔多年舊址以近億元轉手。根據實登，該筆土地位於東區仁和路，去年11月成交，總價9491.7萬元，換算每坪約58萬元，土地使用分區為「公園兼兒童遊樂場」用地，據查，新買家為大晉塑膠工業。

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麥得國際心智研究機構2000年成立，以「啟發心智」為名進行潛能開發課程，要求未成年學員吞火、徒手劈木板、走碎玻璃等高風險訓練，甚至傳出有學員遭壓制、恐嚇送精神病院，由台南市議員蔡旺詮與多名家長2009年在台南市議會揭露後，震驚全台，被稱為麥得案。

當時台南地檢署偵辦後，依詐欺、違反心理師法等罪嫌起訴相關負責人與教師，相關被告因詐欺取財罪案二審被判刑1年5月，後續聲請再審也遭駁回。而該公司在2014年已歇業。

根據實登，麥得案舊址去年11月以總價9491.7萬元成交，地坪163.65坪，土地使用分區為公共設施保留地的「都市：公園兼兒童遊樂場用地」，換算地價為58萬元，創東區近6年整筆公保地單價最貴紀錄。據查新買方為大晉塑膠工業。而賣家為盧姓自然人。

▲麥得國際心智研究機構2000年成立，該棟建物牆面還有機構招牌的舊痕跡。（圖／翻攝自Google Maps）

永慶不動產台南兵市中華加盟店店長蔡裕荏指出，該區屬東區較晚發展的小型重劃區，早年周邊有嫌惡設施，在地人接受度不高，近年隨嫌惡設施搬遷、環境改善，加上該區有德高國小、家樂福仁德店，又鄰近高速公路仁德交流道，生活機能便利，推升區域地價一路上揚。

蔡裕荏指出，該區腹地不大，屬於東區少見仍有素地可供開發的區段，在土地供給有限下，地價約50萬元上下，近年建商多以大樓產品進場，目前新案單價多已站上4字頭，部分甚至接近5字頭。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，公保地因用途受限，價格通常低於住宅區土地，但此次成交單價站上每坪58萬元，單價明顯高於區域行情。賴志昶說：「應是瞄準後續變更開發後的土地效益，不但可先自用或出租，若未來順利解編，即使扣除回饋負擔，剩餘可開發土地仍具相當價值，若能再與周邊基地整合，後續容積價值與推案效益都有放大空間。」

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