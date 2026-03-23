台人怒「飯店無法住滿24小時」　大票人逆風：國外晚上10點才入住

▲原PO不滿發問，為何住飯店不能住滿24小時。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

出門旅遊，相信不少人都曾拖著行李、站在飯店外苦等入住時間。而一名網友直批，為何台灣旅宿業都規定「下午3點入住、早上11點退房」，讓他無法接受。文章曝光後，底下網友搖頭回應，「你確定只有台灣規定？」「韓國甚至有22:00入住的唷，隔天11:00退房」。

一名網友在Threads上發文抱怨，對於台灣住宿業普遍「下午3點入住、早上11點退房」的慣例深感不解，更直接開砲「為什麼不能讓旅客住滿24小時？」

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韓國飯店晚上22:00才入住！隔天11:00就得退

文章曝光後，底下網友直呼，「你確定只有台灣規定？」「你可以對飯店這規定有疑問，但直接寫『台灣』規定就讓人無言了」、「連住2天就可以超過24小時了」、「日本東橫10:00退房，給你參考」、「遇過今天18:30入住、明早10點退房的」、「韓國甚至有22:00入住的唷，隔天11:00退房」、「下午3點還算早的了，之前看過9點才能入住的，如果9點前入住還要加收休息的費用」。



其中有人則回，「世界上所有的旅館飯店都一樣規定，因為清潔人員有限，要給飯店緩衝時間」、「給你個旅館小常識，因為飯店是算你『住幾晚、幾天』，要提早進或晚退都是要加錢的」。

打掃不完！民宿業者：旺季16:00才能入住



留言之中，一名業者無奈解釋，「我是經營民宿的，因為需要打掃時間，臭氧機消毒排掉臭氧也需要時間，我是自己打掃，一間需要50分鐘（當然要看清潔細緻度)，15點後入房已經算很好了，旺季的時候16點，不然做不完的」。