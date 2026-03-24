僅差100公分！台中「住宅第一高樓」換人　模擬圖曝光

▲由新美齊、允將建設攜手進都審的南屯區新案，依開發資料顯示，建築總高201.8公尺，將成為台中「住宅第一高樓」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

由新美齊、允將建設攜手進都審的南屯區新案，依開發資料顯示，建築總高201.8公尺，將成為台中「住宅第一高樓」，較目前台中已知最高住宅再高出約100公分，雖差距些微，卻正式改寫紀錄。

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根據開發行為規劃內容，該案基地位於南屯區惠仁段，基地面積約2332.4坪，規劃興建2棟地上52層、地下8層超高樓建築，並搭配1棟較低樓層量體，整體採住商混合設計，建築總高201.8公尺，未來將提供約1024戶住宅單位，另規劃店面與辦公空間。





▲新美齊2024年以每坪約338萬元、總價38.83億元購入原BMW保養廠1149坪，攜手允將持有的1183坪，合推「台中第一高樓住宅」。（圖／記者陳筱惠攝）

目前已知，原興建中的「聯聚玉衡大廈」以總高200.8公尺，樓層51樓為最高樓。而新美齊2024年以每坪約338萬元、總價38.83億元購入原BMW保養廠1149坪，則將攜手允將持有的1183坪，以高度100公分之差，奪下「台中第一高樓住宅」。

從模擬圖可見，建築外觀採雙塔設計，大面積玻璃帷幕搭配層層退縮的空中花園，不僅強調垂直綠化，也營造高端住宅意象，尤其頂層設置大面積植栽平台，未來可望成為區域新地標。

住商不動產中區協理賴萬認為指出：「近年台中高樓競逐愈趨白熱化，尤其七期、南屯一帶，隨著土地稀缺與品牌建商進駐，『高度』已成為象徵產品定位的重要指標，在市場操作上仍具高度話題性。」此外，該案規劃包含游泳池、複層式露台、空中休憩空間等設施，整體朝向複合型垂直社區發展。

七期豪宅房仲謝兒政表示：「該地點位於文心路上，擁有捷運綠線『水安宮站』與『文心森林公園站』優勢，總銷售金額推估超過400~450億元，但在央行信用管制與市場觀望氛圍下，未來實際銷售表現仍有待觀察。」

謝兒政認為，超高大樓產品的去化速度，高度仰賴產品差異化與客層精準度，尤其千戶量體，未來勢必面臨分期銷售與價格策略調整壓力。

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