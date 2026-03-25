房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

▲央行打炒房政策「微放寬」，引發市場關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

央行打炒房政策「微放寬」，引發市場關注，是否象徵房市政策開始轉向、信用管制逐步退場？最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德上節目深度剖析，他指出此次調整屬於「技術性修正」，對整體市場的實質影響屬於「有感但有限」。

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央行今年首度理監事會議針對房市管制進行微調，將第二戶房貸成數上限由原本的5成提高至6成，引發市場高度關注，是否象徵房市政策開始轉向、信用管制逐步退場？

曾敬德分析：「第二戶房貸成數僅提高1成，對投資型買盤的刺激力道相當有限，無法支撐短線大量資金回流市場，較大的效果在於改善部分民眾的資金調度彈性，屬於『解渴不解熱』的政策手段。

「實際受惠者主要包括兩類族群。」曾敬德說明，第一是有換屋需求的自住客，在尚未出售舊屋前，因被認定為第二戶，放款條件相對不利，此次調整可稍微降低資金壓力。

第二，幾年前購入預售屋、近期面臨交屋的買方，由於房價上漲、自備款金額提高，放款成數增加後，能減少約一成自備款，對順利完成交屋具有實質幫助。

▲曾敬德強調，央行長期政策目標仍是讓房市「軟著陸」，避免過熱或劇烈反轉。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》 ）

不過，曾敬德也強調，央行長期政策目標仍是讓房市「軟著陸」，避免過熱或劇烈反轉。他說：「在歷經多輪選擇性信用管制後，房市已明顯降溫，成交量持續萎縮，民眾購屋態度轉趨保守，房價漲勢也由全面上揚轉為區域分化。」

曾敬德進一步指出：「目前多數都會區進入高檔盤整期，蛋白與供給量較大的區域，價格已出現鬆動跡象，整體發展方向仍符合央行的政策期待。」

央行關注的層面不僅限於房市本身，而是整體資產價格的連動效應。曾敬德提醒：「台股市值規模龐大，若未來金融市場出現明顯修正，不排除部分資金轉向不動產尋求保值，仍可能再度推升房價，加上通膨壓力、國際利率政策、美中經濟情勢等不確定因素，使得央行不敢過度放手。」

▲新成屋與待售餘屋量仍處於相對高檔，未來2~3年預售交屋潮持續釋出。（示意圖／記者陳筱惠攝）

從供需結構來看，曾敬德表示：「新成屋與待售餘屋量仍處於相對高檔，未來2~3年預售交屋潮持續釋出，加上市場去化速度放慢，將對價格形成上方壓力。」

在缺乏重大利多與資金動能的情況下，曾敬德預期：「房市短期內將維持量縮、價盤整的格局，買賣雙方逐漸回歸理性，市場不易再現過去全面性、快速上漲的行情。」

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