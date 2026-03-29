限貸令陷僵局！　建商降價再祭「全屋裝修」搶剛需

▲隨著央行信用管制政策發酵，不景氣的市場氛圍中，購屋剛性需求並未消失，而是轉為觀望與等待。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

不景氣的房市氛圍中，購屋剛性需求並未消失，而是轉為觀望與等待。為打破觀望僵局，包括城鈺、泰御、龍寶、富華建設、精晨等建商頻頻出招，透過「含裝修、空調、全屋裝修」等配套，希望吸引買屋族目光。

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根據實價登錄統計，台中市2025年預售屋成交量5848筆，平均單價55.6萬元，相較在央行第七波信用管制實施的2024年，預售屋成交量高達2萬4469筆，均價49.6萬元，成交量減少76.1%，單價增長12.1%，呈現明顯的價量背離。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出：「雖然限貸令拉長了買方的決策期，但台中人口持續增長，民眾對買房成家的剛性需求依然穩固。為了在有限的市場中突圍，開發商各自出招吸引來客，例如採取更靈活的付款方式，或是直接將過去屬於消費者負擔的成本納入建商服務，降低購屋族財務負擔。」

▲建商開出「全屋精裝修智能宅」，打出自備桌椅床墊即可拎包入住。（圖／記者陳筱惠攝）

北屯區太原路三段的「富華澐光」，鎖定自住與首購族，去年底原開價4字頭，年初調整價格至3字頭，一坪下修約10萬元，再加碼贈送輕裝潢冷氣，目前全案銷售已達9成。

同樣締造佳績的，還有北太平新福段的「城鈺森川」，該案基地位於旱溪河岸首排，打出自備桌椅床墊即可「拎包入住」，推出4個月銷售6成。

「城鈺森川」專案執行羅振豪表示：「購屋族面臨的挑戰除房價，還有交屋後龐大的裝修工程協調與現金支出。建商若能幫客戶解決裝潢上的煩惱，不僅能降低財務體感壓力，更能為住戶避開裝修工期延宕風險，進一步連結品牌與客戶的關係。」

▲建商全配屋重現江湖，不僅能降低首購與換屋族的財務體感壓力，為住戶避開裝修工期延宕風險，減少買房初期的困擾。（圖／記者陳筱惠攝）

西屯區「泰御SKY ISLAND」，均價85.72萬元，同樣配套含精裝修與空調。南屯區尚未正式進場的楓樹里新案「精晨LIFE SHOW」，除打出讓利4字頭廣告戶，另更含超殺「精裝修」方案，包含沙發、桌椅、床架等，軟硬裝一次配到位。

業者私下透露：「目前裝潢費用節節高升，開發商大量採購一坪成本如果落在2萬元，其實消費者自行採購也得至少3萬元，還得加上聯繫時間，目前推出的個案中，極少數購屋族要退掉精裝修，也證明剛需市場仍在。」

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