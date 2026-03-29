ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

限貸令陷僵局！　建商降價再祭「全屋裝修」搶剛需

▲▼ 樣品屋，賞屋,全裝修,精裝修,賞屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著央行信用管制政策發酵，不景氣的市場氛圍中，購屋剛性需求並未消失，而是轉為觀望與等待。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

不景氣的房市氛圍中，購屋剛性需求並未消失，而是轉為觀望與等待。為打破觀望僵局，包括城鈺、泰御、龍寶、富華建設、精晨等建商頻頻出招，透過「含裝修、空調、全屋裝修」等配套，希望吸引買屋族目光。

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」　揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實價登錄統計，台中市2025年預售屋成交量5848筆，平均單價55.6萬元，相較在央行第七波信用管制實施的2024年，預售屋成交量高達2萬4469筆，均價49.6萬元，成交量減少76.1%，單價增長12.1%，呈現明顯的價量背離。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出：「雖然限貸令拉長了買方的決策期，但台中人口持續增長，民眾對買房成家的剛性需求依然穩固。為了在有限的市場中突圍，開發商各自出招吸引來客，例如採取更靈活的付款方式，或是直接將過去屬於消費者負擔的成本納入建商服務，降低購屋族財務負擔。」

▲▼ 樣品屋，賞屋,全裝修,精裝修,賞屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建商開出「全屋精裝修智能宅」，打出自備桌椅床墊即可拎包入住。（圖／記者陳筱惠攝）

北屯區太原路三段的「富華澐光」，鎖定自住與首購族，去年底原開價4字頭，年初調整價格至3字頭，一坪下修約10萬元，再加碼贈送輕裝潢冷氣，目前全案銷售已達9成。

同樣締造佳績的，還有北太平新福段的「城鈺森川」，該案基地位於旱溪河岸首排，打出自備桌椅床墊即可「拎包入住」，推出4個月銷售6成。

「城鈺森川」專案執行羅振豪表示：「購屋族面臨的挑戰除房價，還有交屋後龐大的裝修工程協調與現金支出。建商若能幫客戶解決裝潢上的煩惱，不僅能降低財務體感壓力，更能為住戶避開裝修工期延宕風險，進一步連結品牌與客戶的關係。」

▲▼ 樣品屋，賞屋,全裝修,精裝修,賞屋照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建商全配屋重現江湖，不僅能降低首購與換屋族的財務體感壓力，為住戶避開裝修工期延宕風險，減少買房初期的困擾。（圖／記者陳筱惠攝）

西屯區「泰御SKY ISLAND」，均價85.72萬元，同樣配套含精裝修與空調。南屯區尚未正式進場的楓樹里新案「精晨LIFE SHOW」，除打出讓利4字頭廣告戶，另更含超殺「精裝修」方案，包含沙發、桌椅、床架等，軟硬裝一次配到位。

業者私下透露：「目前裝潢費用節節高升，開發商大量採購一坪成本如果落在2萬元，其實消費者自行採購也得至少3萬元，還得加上聯繫時間，目前推出的個案中，極少數購屋族要退掉精裝修，也證明剛需市場仍在。」

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」　揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

關鍵字：台中房市預售屋裝修配套智能宅房價調整

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

戰事衝擊建材鏈！報價「週週調」效期僅7天　1類建案成主流

全球地緣政治緊張、能源與原物料價格劇烈波動，連帶衝擊建築產業鏈，台灣營建成本在短期內大幅走升。業界估算，整體造價已較過去上揚逾20%。在房市結構轉變下，相較以往重視地段、品牌光環與長期願景，現在買方更在意能否「所見即所得」。

2小時前

高雄市心水岸宅價差曝光　2區車程5分鐘、單價差10萬

愛河灣近年觀光活動多，周邊景觀宅房價已站上6字頭，距離愛河灣車程5分鐘的幸福川，堪稱市中心「隱藏版景觀宅」，2區房價價差10萬元，形成罕見的市中心水岸房價凹陷區。

3小時前

存款300萬、月收3～4萬想買「雙北小宅」！一票喊：買套房吧

最近有買房族求助，自己存款約300萬元、月收3萬到4萬元，想在雙北買一間交通方便、坪數小一點的中古屋。對此，信義房屋專家表示，以這樣的財務條件來看，若希望留在雙北，產品選擇會相對集中在低總價的中古套房、小兩房，或屋齡較高的公寓產品，重點還是每月房貸負擔不能壓得太緊。

4小時前

背800萬房貸！他曝「老婆想幫一次還清」　內行勸：不如買第2間

婚後房貸怎麼分配，永遠是房版熱門問題。就有一名網友透露，他婚前買房登記自己名下，目前仍有800多萬房貸，沒想到老婆突然開口問「要不要直接幫你還清？」讓他驚訝詢問前輩「怎麼下決定比較適合？」貼文一出被網友笑稱根本是炫耀文，同時也掀起理性與感性2派論戰。

5小時前

限貸令陷僵局！　建商降價再祭「全屋裝修」搶剛需

為打破購屋者觀望僵局，包括城鈺、泰御、龍寶、富華建設、精晨等建商頻頻出招，透過「含裝修、空調、全屋裝修」等配套，希望吸引買屋族目光。

5小時前

走進香奈兒女士私宅式精品空間　金箔鏡面與藝術家具形塑高端生活感

近年來，各大精品品牌紛紛透過咖啡廳與複合式空間，持續擴展生活風格版圖。然而，Chanel 香奈兒卻選擇另一種策略，並未透過降低門檻擴大接觸，而是將體驗進一步往高端深化，透過空間分層與私密場域的安排，聚焦於更精準的客群。

7小時前

央行微鬆綁！　帥過頭轉樂觀：交易量將回溫2成

央行選擇性信用管制「微鬆綁」，知名投資客帥過頭樂觀喊：「今年預售、中古屋交易量將回溫20%。」另外，房市專家何世昌認為：「移轉棟數量增最多也難超過1成，但預售基期低，估今年有望量增2~3成。」

8小時前

陸敬民／新青安2.0變數快來了　房市購買力恐立即縮水

由財政部推動的「青年安心成家貸款」上路後，市場討論多半集中在低利率、40年、5年寬限期等條件，看起來像是在替首購族降低購屋門檻，但若只用這套舊思維解讀，恐怕還不夠完整。

10小時前

交屋後仍有「私人物品未清」！男怒退租　房東：辜負姊姊的用心

苗栗一名陳姓男子控訴，他於114年5月與房東謝女簽下租約，租下一棟4層樓房屋，詎料簽約後謝女片面禁止他使用屋內和式房間及3樓浴室，且交屋後屋內仍留有謝女私人物品、垃圾等未清除，經多次催告未果，遂發存證信函解除租約，並提告要求謝女返還押金、租金預付款共20萬元。苗栗地院法官審理後，判處謝女應返還款項。可上訴。

21小時前

新店榮工都更單元4公開展覽30天　規劃56戶社宅＋318停車位

新北市新店榮工老舊工廠聚落推動都市更新轉型再有進展。市府規劃全區6個更新單元、總面積約21.17公頃，繼單元5與單元2之後，單元4已正式提送都市更新事業計畫及都市計畫細部計畫，並自3月20日起公開展覽30天，預計於115年4月13日在新店區大豐社福館5樓禮堂舉辦說明會，向民眾說明內容並蒐集意見，逐步落實榮工地區轉型與TOD（大眾運輸導向發展）願景。

22小時前

小鐘自己CUE跳〈GO!〉　笑「很多人借錢告我」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

交屋仍有「私人物品」怒退租　房..

沒陽台想曬衣　網推除濕機搭1家..

2房「賣得比3房好」買房族無奈..

山窮水盡求神蹟！御盟總裁曝「翻..

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　..

辛苦存到頭期款　2原因「不敢買..

男堅持租屋養老　友砸錢住養老院..

房子沒人繼承？內行人：以房養老

地產大亨自曝兒時「一年被車撞3..

陸敬民／新青安2.0變數快來了..

ETtoday房產雲

最新新聞more

戰事衝擊建材鏈！報價「週週調」..

高雄市心水岸宅價差曝光　2區車..

存款300萬、月收4萬想買雙北..

老婆想幫他還清800萬房貸！內..

限貸令陷僵局！　建商降價再祭「..

香奈兒金箔鏡面與藝術家具形塑高..

央行微鬆綁！　帥過頭轉樂觀：交..

陸敬民／新青安2.0變數快來了..

交屋仍有「私人物品」怒退租　房..

新店榮工都更單元4展覽　規劃5..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366