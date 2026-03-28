墾丁觀光雪崩改拚自住！　全台最南端國小砸2.4億改建

▲位於墾丁大街的墾丁國小，是全台最南端的國小，屋齡超過40年，23日舉行校舍重建。（圖／屏東縣政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

近年墾丁觀光人潮雪崩，區域逐步從單一旅遊題材，轉向補強在地生活與居住機能。位於墾丁大街的墾丁國小，是全台最南端的國小，屋齡超過40年，校舍重建預計2028年2月完工。專家表示，學區與公共設施改善，反而更能成為支撐區域房市的重要條件。

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屏東縣縣長周春米表示，墾丁國小是台灣本島最南端的國小，主要建物北棟與南棟1985~1988年間興建，至今已超過40年，長年受到海風鹽蝕、地震與颱風影響，多處梁柱出現龜裂與鋼筋外露情形，縣府經多方評估後，將其列入老舊校舍整建計畫，採原地拆除重建方式，全面提升校園安全與教學品質，23日舉行動土典禮。

周春米表示，該校位於國家公園內，將打造海洋校園，總經費達2.48億元，預計新建2層樓、共21間教室，預計2028年2月完工。

永慶潮州五福富山加盟店店東邱璿樺表示，墾丁過去房市與觀光景氣高度連動，市場焦點多半圍繞民宿、店面、旅宿型產品，但近幾年隨觀光效應降溫，目前墾丁已經很難看到短線投資客，買盤結構轉向自住、長期置產客為主，且墾丁大街店面價格一向高掛，如今更是「有行無市」。

▲墾丁國小預計新建2層樓、共21間教室，預計2028年2月完工。（圖／屏東縣政府提供）

邱璿樺表示，墾丁大街首排若是透天店面或民宿，地坪約30坪，總價約2000多萬元，換算土地單價約每坪60~70萬元，去化速度也不快。相較之下，真正自住型買盤仍以恆春鎮為主，近年恆春新推案產品也多集中在華廈，總價帶約700~800萬元，單價落在每坪22~23萬元，對在地首購、自住客來說相對容易入手。

邱璿樺說：「學校重建雖不像大型開發案具立即話題性，但對偏鄉地區來說，反而更能反映政府是否持續有重大建設投資，尤其墾丁、恆春一帶住宅供給量本就不大，區域若具備學區、商圈、生活機能等條件，通常更有保值性，也較容易吸引在地購屋族。」

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