輝達效應「房價將漲3波」　在地房仲：明德第1波已漲5~15%





▲輝達（NVIDIA）進駐北士科，也讓周圍捷運商圈房市看漲。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科，也讓周圍捷運商圈房市看漲，在地房仲表示，明德站房價相對親民，頗具補漲空間。此外，他指出，輝達效應會讓周圍房市漲3波，現在已漲第一波了，以明德商圈A級物件來說已漲約5~15%左右。

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輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、18基地，北士科在房市一片不景氣中脫穎而出，區內新案交易量穩定，價格也水漲船高。同時，緊鄰北士科的捷運明德、芝山、石牌等商圈，也被點名將受惠輝達效應，房市發展備受期待。

東森房屋明德捷運加盟店東楊永吉表示：「輝達進駐北士科後，高收入員工所帶動的剛性購屋需求，勢必推升區域房價，且當北士科內飽和、價格漲高後，也勢必會擴散到周圍的捷運商圈。」

楊永吉說：「輝達效應就像捷運建設一樣，拍板定案的時候漲一波、興建期漲一波、完工的時候再漲最後一波，因此若要布局輝達帶來的房市紅利，建議要盡快出手卡位。」

以明德站商圈來說，楊永吉觀察：「若是步行至捷運站5分鐘內的A級物件，輝達公布進駐北士科後，公寓房價上漲約10%，電梯產品上漲約15%；而若是距離捷運站較遠的物件，漲幅則收斂5%，但還是上漲。」

▲明德站商圈生活機能便利，同時也具備公園綠地、明星學區加持。（圖／東森房屋提供）

房價行情方面，楊永吉指出：「同樣以A級物件來說，明德商圈公寓單價60~65萬元、中古華廈70~80萬元、屋齡10年內大樓則為90~95萬元。」

楊永吉觀察：「輝達公布落腳北士科後，不少投資客在明德商圈虎視眈眈，但同時屋主同樣看準增值潛力，相當惜售，因此區域物件釋出的相當稀少。」

楊永吉強調：「比起天母、芝山等區域，明德站的最大優勢就是房價較為親民，補漲空間較大，此外區域公園綠地多，環境相當舒適，又有明德國中小明星學區加持，明德商圈不僅增值潛力高，也是自住客的購屋首選之一。」

▲楊永吉表示，明德商圈不僅增值潛力高，也是自住客的購屋首選之一。（圖／東森房屋提供）

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