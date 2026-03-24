全台熱門社區揭曉！　西屯中古大樓周周成交「奪冠有隱情」

▲觀察10大熱門交易社區，其中前3名甚至維持平均「周周成交」的熱度。（圖為「滿庭芳花園」／591提供）

記者項瀚／綜合報導

去年房市交易急凍，但仍有部分社區展現強勁韌性，觀察10大熱門交易社區，前3名甚至維持平均「周周成交」的熱度。從區域分布來看，新北淡水一舉拿下近半數席次，在建設利多與房價親民的優勢下，整體買氣相對穩健。

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《591實價登錄》統計2025年全台10大交易熱門社區中，前3名甚至維持平均「周周成交」的熱度，表現相當亮眼。第一名由位於台中西屯、屋齡42年的「滿庭芳花園」奪下冠軍，全年累計61件成交，單價更一舉站上7字頭。

《591房屋交易網》新聞公關課主任畢務潔表示：「『滿庭芳花園』坐落西屯核心地段，基地規模達千坪，交易量之所以逆勢爆發，主因在於建商出手收購推動都更整合。」

▲2025年10大交易熱門社區。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

去年同樣維持周周成交的還包括桃園龍潭「太平洋水鄉國際渡假村」、台中北區「美麗殿大廈」，分別成交58件與53件。

畢務潔表示：「前者鄰近石門水庫，具備1字頭單價優勢，成為退休族與休閒置產客群青睞標的；後者則鄰近車站、中國醫藥大學及一中商圈，生活機能成熟，兼具自住與收租效益，帶動交易量能。」

若從行政區觀察，新北市淡水區在10大熱門社區中一舉拿下4席，表現最為亮眼，包括「海洋都心」、「淡大財庫」、「宏盛海都2期」、「宏盛水悅」。

畢務潔表示：「該區憑藉2~3字頭的親民房價，以及淡江大橋、淡北道路等重大建設題材，持續接收雙北外溢買盤進駐；加上多為千戶以上大型社區，進一步放大交易量體。」

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示，「淡大財庫」鄰近淡江大學，基地廣達3000坪、總量體上千戶，雖然屋齡已18年，但大學旁的套房產品仍具置產、自用吸引力，成交單價多在3字頭，總價帶落在300~400萬元。

沈雅純接著表示：「其他入榜的淡水區社區，都位於淡海新市鎮，事實上去年區域房市明顯受到淡江大橋建設利多，買氣有感提升。」

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