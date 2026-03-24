西屯豪宅交易量崩跌「前2月僅剩10件」　房仲曝買方心態

▲1至2月西屯區總價超過4000萬元的成交僅剩10筆，交易量年減約75.6%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豪宅買氣出現明顯降溫，2025年1至2月，總價超過4000萬元的成交件數達41筆，但到了2026年同期僅剩10筆，短短一年間，交易量大幅萎縮約75.6%。信義房屋專家認為市場呈現「選擇性成交」的現象，並非沒有買盤，而是買方出手更加精準。

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西屯區為高價宅指標區域，從實價登錄揭露，2025年1至2月，總價超過4000萬元的成交件數達41筆，但到了2026年同期僅剩10筆，短短一年間交易量大幅萎縮約75.6%。

近期成交的社區，包含位於惠中路一段的「大陸丽格」，過去曾於2025年4月創下每坪70萬元以上的價碼，近期成交的中樓層戶別，總價8000萬元，單價約65.29萬元，雖未再創新高，但仍穩居高檔區間。

另外，文心路二段的「總太東方帝國」，1月中低樓戶以6775萬元成交，單價約45.41萬元，相較2025年9月的3字頭交易，價格明顯墊高，不過整體仍屬個案表現。

▲西屯區有不少超越豪宅線的交易，逐步擴散至中科周邊。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋台中新光店經理周子凡認為市場呈現：「選擇性成交的狀況變多，因此並非沒有買盤，而是買方出手更加精準。七期指標豪宅仍具備一定保值性，但市場並未出現明顯上攻動能。」

住商不動產七期園道加盟店店東謝德亮指出：「值得注意的是，在限制貸款的壓力下，開始出現不少『現金族』，轉而以不貸款或低槓桿方式進場，反而提升議價空間與成交效率。」

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