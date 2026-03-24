高雄3大舞廳將消失？「大羅馬」求售14.5億　地價刷新紀錄

記者張雅雲／高雄報導

金芭黎、大羅馬、大世界並列高雄3大舞廳，是極具代表性的娛樂地標，陪伴不少老司機走過青春歲月，沒想到金芭黎1月才剛熄燈，大羅馬地主隨即開出14億5600萬元天價出售，該舞廳地坪455.26坪，換算地價319.8萬元，目前仍正常營業中。

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▲金芭黎1月才剛熄燈，大羅馬地主隨即再度開出14億5600萬元天價出售。（圖／記者張雅雲攝）

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大羅馬舞廳前身為2007年成立的大帝國舞廳，與金芭黎、大世界齊名，並列為高雄3大舞廳，據常客透露，店內1樓設有舞池與開放式座位區，提供客人跳舞、喝酒互動，2樓以上則規劃KTV包廂，可唱歌、小酌。

▲根據銷售資料顯示，該物件位於苓雅區中華四路，換算土地單價約319.8萬元。（圖／翻攝自永慶房仲網）

下午時段還有現在已相當少見的茶舞，從下午開始就可以與小姐跳交際舞、或是在包廂唱歌，形成不同於一般酒店、KTV的消費型態，累積不少固定熟客。常客說：「以大羅馬為例，茶舞小姐檯費1小時約760元，晚舞時段費用還會再往上加；若客人選擇包廂消費，還得另外負擔包廂費、桌面費，每天都吸引不少老顧客上門捧場。」

而金芭黎1月剛停業，原本部分小姐轉往大羅馬，如今連大羅馬地主也開出天價14億5600萬元出售，常客私下透露，市場已傳出大羅馬未來恐怕也將熄燈，若消息成真，擔憂未來只剩回憶。

▲中華四路屬於亞洲新灣區範圍，鄰近三多商圈。（圖／記者張雅雲攝）

根據銷售資料顯示，該物件位於苓雅區中華四路，屋齡30年，為地上2樓，地坪455.26坪、建坪888.23坪，土地使用分區為第五種商業區，換算土地單價約319.8萬元。據查，地主為5位自然人2012年分割繼承取得。

▲大羅馬銷售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產高雄八德站前加盟店店東劉凱瑞表示，中華四路屬於亞洲新灣區範圍，鄰近三多商圈，附近有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司聚集，並正對採雙語教學的明星學校苓洲國小，地段相當精華，各項機能完整。

劉凱瑞指出，中華四路本身也是高雄串聯南北的重要主幹道，交通條件佳，加上市區可開發素地已不多，該區土地具備一定稀有性。不過，以目前市場行情來看，沿線土地成交單價約250~280萬元，外界推估，未來若改建推案，開價勢必要站上5字頭。

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