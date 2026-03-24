鄰居「回收物塞爆樓梯」淹沒出口　勸說被嗆：我有背景！律師教1招

▲樓梯間推滿雜物，原PO很崩潰。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

有些人天生就捨不得丟東西，從衣服、化妝品到生活小物，只要覺得「還有用」就會一直留著，久而久之家裡堆滿物品。一名網友抱怨，住家二樓與三樓之間的樓梯間，被鄰居堆放大量撿回來的回收物，已經影響正常出入，若遇到地震或是火災時，根本逃不出去。對此，律師直呼「直接檢舉」，一次就罰4萬元。

有網友在Threads發文，拍下住家樓梯間的狀況，兩側堆滿紙箱、塑膠袋、鞋盒與各式生活雜物，不只占據階梯空間，部分物品還一路堆高到把門口堵住，「最可怕的不是髒，是危險」，對住在二樓的他們來說，若未來發生地震或火災，樓梯間的物品倒下，出口直接被堵死，想逃也逃不了。

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樓梯堆物影響出入 怕火警、地震受困



原PO指出，「一樓馬達旁邊也堆滿回收物，萬一起火，真的整棟都跑不掉。這已經不是單純的鄰居問題，是公共安全問題。」除了樓梯間雜物問題，原PO家中最近開始出現天花板滲水，懷疑和三樓漏水有關，因此曾留紙條給鄰居，沒想到對方已讀不回，人也找不到。

原PO感嘆，「我們不是沒反映過，但事情就是一直這樣放著」，鄰居還曾嗆「我有背景」，讓家人更不敢正面衝突，「我們沒有想找麻煩，只是想要一個安全、可以好好生活的家，真的有這麼難嗎？」

對此，林智群律師建議，面對這種情況，與其一再忍耐，不如直接循正式管道檢舉處理，「罰過一次4萬元，他就知道不划算了，這不是回收而是囤積癖。」