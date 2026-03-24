▲裝潢全選白卻翻車？滿屋色差超崩潰，盤點設計師沒說的眉角。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

買房時建商附上的一片白牆，你是否也曾想打造全室統一的極簡風格，從大型櫃體、茶几到桌面與各式板材，幾乎一律選擇「白」色，認為這樣最不容易出錯。然而實際入住後卻發現，整體空間總讓人感覺哪裡不對勁。乍看之下都是白色，細看卻出現深淺不一、冷暖各異的色調差異，形成所謂的滿屋不同白，反而讓空間質感大打折扣。

除了白色系容易出現落差外，木紋材質也有類似問題。即使選購時標示為相同品名，例如常見的白柚木、橡木、桃木，不同廠商在紋路形狀、密度與色調上的呈現仍有所差異。當這些材料被放在同一空間中時，視覺上容易顯得凌亂不一致，與原本期待的簡約統一風格產生落差。

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觀察常見裝修案例可發現，多數問題並非出在單一品項，而是屋主在裝潢過程中忽略了配色順序與整體規劃。若沒有在前期建立清楚邏輯，即便每個單品看似安全百搭，最終仍可能拼湊出不協調的空間。

▲▼ 木紋材質也會因不同廠商的紋路、密度與色調而有所差異，造成放在一起容易凌亂，破壞原本的簡約統一感 ，同一室內空間最好選同一種花紋。（圖／記者王威智攝）

首先，裝修應從確立風格開始，例如極簡、北歐或現代風格，接著延伸出全屋色系，再進一步挑選地板、牆面與櫃體等項目。許多民眾會直接進入材料選購階段，卻忽略整體搭配，導致後期難以整合。

在實務操作上，裝修流程通常會優先確定櫃體顏色，再依此選擇牆面乳膠漆。由於櫃體顏色與材質較為固定，調整空間有限，而油漆顏色則具有彈性，可依整體設計進行細部調整。若順序顛倒，容易出現牆面與櫃體不協調的情況。

此外，選色時不應僅依賴手機照片或網路圖片。拍攝光線與顯示設備不同，顏色容易產生誤差，實務上多會透過實體板材進行比對，以降低落差風險。

▲一般建商交屋多附白牆，若要改色或與櫃體同色，油漆施工會先在自然光下小面積試刷，並將板材與牆面同平面比對，確認最接近實際效果 。（圖／記者王威智攝）

在風格營造上，若希望呈現簡約且具質感的空間，木紋統一是一項常見作法。從地板、櫃體到門片若能維持相近色系與紋理，整體視覺會更加協調。部分裝修方式也會透過整合設計，降低不同材料之間的色差問題。

值得注意的是，即使顏色相同，若材質不同，仍可能出現視覺落差。因此在同一平面設計中，會盡量使用一致材質，避免拼接感過重。有些案例中，甚至會將原本牆面以門板包覆，使顏色與材質同步，提升整體一致性。

最後，在油漆施工階段也會進行試色。通常會選擇自然光充足的時段，先進行小面積塗刷，並將板材與牆面放在同一平面進行比對，以確認最接近實際使用狀態的顏色效果。

整體而言，從多數裝修經驗來看，配色的關鍵不在於材料價格，而是在於是否掌握順序、維持色系與材質的一致性，以及透過實體比對降低誤差。只要把握這些細節，就能有效避免滿屋色差問題，讓空間呈現更完整的設計感與質感。