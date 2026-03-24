松江路豪宅長抱11年轉手　前屋主賠掉5台國產車

▲松江路豪宅以1億2850萬元交易，前屋主長抱11年多，卻賠售350萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

松江路豪宅以1億2850萬元交易，前屋主長抱11年多，卻賠售350萬元，約等於5台入門國產車金額。房仲表示，該社區10多年來房價沒漲反跌，主要原因有2，包括總價帶尷尬、基地條件太小。

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近期實價揭露，松江路豪宅「華固松疆」6樓戶以1億2850萬元交易，換算單價約107萬元。前屋主長抱11年多，賠售350萬元，約等於5台入門國產車金額。

攤開實價登錄紀錄，2021年「華固松疆」13樓以每坪118.6萬元交易、2016年18樓戶成交單價甚至超過130萬元。另外以差不多的樓層來看，2021年9樓戶成交單價106萬元，顯示這4~5年來，該豪宅價格行情也並無成長。

住商不動產松江民生加盟店東歐政和表示：「該社區位於松江路，緊鄰長春國小，且區域辦公大樓多、購屋剛性需求強，是相當不錯的點位。」

然而，歐政和分析：「該社區成交單價上不去，主要原因就是總價帶，1億多元卡到高價宅限貸，使得買方卻步，觀察中山區一些屋齡較新的社區，總價若壓在7000萬元內，成交單價很多都超過120、130萬元。」

▲松江路豪宅「華固松疆」分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該社區由一級建商華固打造，具品質保證，屋齡11年也還算新，但基地面積僅318坪，氣勢不夠，對於房屋超過百坪、總價上億元的豪宅買方來說，並不會是首選物件。」

葉沛堯表示：「該物件前一手於2014年購入，當時為豪宅市場多頭時期，入手價格相對高，觀察台北市不少豪宅賠售案例，前一手都是在2013~2014年左右購入。」

此外，葉沛堯補充：「對於購屋預算上億元的買方來說，便利性時常不是首要考量，若周圍有人潮聚集的設施場所，可能成為抗性，而本次討論個案位於松江路，車水馬龍，又鄰近錢櫃KTV，可能都是富人卻步的因素之一。」

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