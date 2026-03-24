台南市心大樓單價站6字頭　1區透天1500萬起吸外溢客

▲根據實登揭露，仁德是近期透天成交熱區，預售透天1500~3400萬元都有。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南近年蛋黃區房、地價雙雙飆漲，建商多改推大樓案，大幅擠壓透天推案空間，仁德緊鄰房價最貴的東區，吸引不少透天新案外移至該區，根據實登揭露，仁德是近期透天成交熱區，預售透天1500~3400萬元都有，吸引不少自住客棄市心大樓，改選外圍透天。

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透天別墅有天有地，一直是南部人喜愛的居住形態，不過近年台南透天新案愈來愈少，價格也愈墊愈高。台南市代銷公會理事長佘光宗表示，台南市區地價上漲速度快，建商若在精華區規劃透天，往往不符成本效益，因此近年多改推大樓產品，

不少透天案受地價影響，往仁德、安南、麻豆等外圍移動，不過近期以仁德成交量最多，且透天產品相當多元，從不附電梯的標準型產品，到附電梯、鎖定換屋族的中高總價產品都有，總價從1500萬元一路延伸至3400萬元。

▲仁德緊鄰台南房價最貴的東區，2區車程約10分鐘、生活圈連結強。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登揭露，仁德近期預售透天案交易熱絡，其中新案「森樂章」短短3個月就成交16戶，總價最高達3442萬元。「逸品居NO.2」則是規劃地坪16~17坪，總價壓低在1500萬元，反映區域透天產品仍有一定買氣。

晉基建設總經理陳仁昌指出，仁德之所以成為透天成交熱區，關鍵仍在地段與價格，仁德緊鄰東區，2區車程約10分鐘、生活圈連結強，加上地價落在25~35萬元，相較市區還有規劃透天的空間。陳仁昌說：「地價若超過單坪30萬元，一旦加上現階段的營造成本，就很難興建透天，開價動輒超過4000萬元豪宅限貸線，市場接受度也受限。」

陳仁昌分析，尤其東區大樓單價已站上6字頭，若以3房產品來看，總價也要2000萬元起跳，與仁德部分透天的價差已不像過去那麼大，吸引不少東區外溢買氣轉頭開始找透天產品。

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