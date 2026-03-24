4000元電話費也積欠！　知名餐飲夫妻七期豪宅進法拍

記者陳筱惠／台中報導

東海商圈起家的「泰丘國際餐飲」負責人夫妻，因財務問題，最終名下七期豪宅遭法院查封，進入法拍程序，經查，該夫妻檔被多間銀行提起支付命令，追溯到更久之前，2017年時該公司連4千電話費都沒繳，專家則認為此次應該不會脫標。

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▲東海商圈起家的「泰丘國際餐飲」負責人夫妻，因財務問題名下七期豪宅進入法拍程序。（圖／記者陳筱惠攝）

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東海商圈起家的「泰丘國際餐飲」負責人夫妻名下持有的七期豪宅「東方之冠」，因負責人被多家銀行提起支付命令，其中更有中租相關企業的身影，顯見債務狀況相當吃緊。

而夫妻倆一手創建的「泰丘國際餐飲」旗下「泰丘鍋物」、「樂丘廚房」，皆是主打平價、高品質的餐廳，目前分店都還在營運中，不過細查，泰丘國際餐飲該公司在2025年時就公告，「樂丘廚房」將由「馡曄國際集團」接手營運

▲泰丘國際餐飲該公司在2025年時就公告，「樂丘廚房」將由「馡曄國際集團」接手營運。（圖／記者陳筱惠攝）

當時公告僅表示：「親愛的樂丘好朋友們，我們懷著無比感謝與不捨的心情，向大家宣布一個重要消息，自4月15日起，樂丘廚房將由馡曄國際集團接手營運，一個全新的團隊，將注入全新的創意與活力，繼續陪伴大家的每一頓美好時光。」

寬頻房訊發言人徐華辰分析：「該社區過去幾年並無太多釋出與交易，但近2年已有3戶進法拍市場標售。從得標結果來看，成交單價大致落在每坪30萬元上下，與此戶一拍開價每坪47.5萬元相比，仍有明顯落差。」

此次法拍物件總坪數120.11坪，底價5707萬元，根據公告揭露，該物件由債務人與家人自住使用，4月15日首拍採部分點交。徐華辰分析：「依照過往法拍經驗，該物件進入第三拍，價格進一步下修後，將更有機會吸引買方進場。」

七期豪宅房仲謝兒政也認為：「首拍標出機率不大。」他認為，「東方之冠」位於台中七期市政路第一排，具備強烈地標性，但整體規劃走大坪數路線，主力產品約百坪起跳，甚至有200坪以上合併戶，現實面的問題是，總價門檻高，即使單價打折，仍非一般買方能輕易承接，另外市場買盤相對有限，且多為長期觀望型資產客，不急於進場。

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▲專家認為總價門檻高，即使單價打折，仍非一般買方能輕易承接 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）