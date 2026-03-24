房貸不夠用再借信貸　全台雙貸族飆41.7萬人創新高

▲今年1月全台同時背負信貸加房貸「雙貸族」人數衝上41.7萬人，再寫新高。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者張雅雲／高雄報導

今年1月全台同時背負信貸加房貸「雙貸族」人數衝上41.7萬人，再寫新高，反應近年房貸族把信貸拿去做投資配置的現象愈來愈普遍。信義房屋專家表示，近3年雙貸族合計暴增6.5萬人，推估部分族群並非單純「缺錢」，而是透過信貸提高資金操作彈性。

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根據聯徵中心最新統計，今年1月國內同時背負房貸與信貸的「雙貸族」達41.7萬人，創下歷史新高，平均房貸金額638萬元，平均信貸金額118.9萬元。若進一步觀察近年變化，從2023年AI浪潮發酵以來，雙貸族已累計增加6.5萬人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年投資風氣明顯升溫，不少人會透過不同方式開槓桿，除了房貸族增貸，也有投資人利用股票、債券質押取得資金，而部分年輕族群則會直接申辦信貸投入市場。

這類族群通常工作與收入相對穩定，甚至任職大型企業，較有機會爭取到較低利率條件，因此同時持有房貸與信貸，未必全然代表財務吃緊，也可能是想提高資金運用效率。

▲近年房貸+信貸雙貸族人數變化。資料來源：聯徵中心、信義房屋不動產企研室彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

他指出，早年銀行市場一度常見房貸搭配信貸的高成數方案，但後續隨政策與銀行風控趨嚴，操作空間已不如以往。不過近年從債券套利、ETF吸金，到AI概念股從半導體、散熱、記憶體一路延伸到矽光子，投資題材一波接一波，仍吸引不少人選擇以借款方式進場，這也讓雙貸族人數快速攀升。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，雙貸族持續增加，確實與近年資產市場熱絡有關，不過在房價高漲、購屋門檻墊高下，也有民眾買房後仍得面對裝潢、家電、育兒或日常支出，若手上現金部位不足，就可能再透過信貸補資金缺口，因此雙貸族增加，也可能反映家庭財務壓力變大。

葉沛堯指出，現在房貸族的資金結構比過去更脆弱，若房貸與信貸同步在身，一旦遇到股市修正、升息壓力、收入波動，還款負擔就會比單純房貸族更重。尤其信貸利率普遍高於房貸，且多屬中短期攤還，若將短天期資金拿去押長期資產，或投入波動較大的金融商品，一旦市場反轉，財務風險會放大得更快。

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