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獲利創高卻不推案　新美齊董座：房市正處「谷底中的谷底」

▲▼ 新美齊董事長林傳捷 。（圖／記者項瀚攝）

▲新美齊（2442）今（24日）召開法說會，會後董事長林傳捷接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新美齊（2442）今（24日）召開法說會，該公司去年營收獲利創新高，但考量市況，預計今年不會推出新案。至於央行打房「微鬆綁」，董事長林傳捷表示，能幫到卡住的換屋族，但對房市買氣而言，沒有整體性的幫助。

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新美齊（2442）百億大案板橋「画世代」於2025年底開始交屋入帳，推升12月營收噴出近百億元，推升全年營收達107億元、年增8.81倍，稅後淨利14.18億元，皆創歷史新高。

法人預估，「画世代」還有近40億元餘屋量將在今年入帳，另外三重「新美齊TheTop」已完銷，總銷約39億元也將在今年陸續入帳。

新美齊手上有2案在建中，都位於台中，分別為14期重劃區「仁平段案」以及台中機捷「溝背段案」，但考量到當前市場狀況，這2案基本上在今年不會推出。

新美齊董事長林傳捷表示：「觀察今年第一季市況，比去年同期差一些，其中因素很多，包括國際局勢等等，今年公司沒有推案規劃，此外除了台中2案在建中，其他位於北部的個案也都剛好預計在2027年取得建照。」

日前央行針對第七波管制「微鬆綁」，將第二戶限貸5成調升回6成。對此，林傳捷認為：「這會幫助到一些卡住的換屋族，但對房市新的買氣而言，不會有整體性的幫助。」

林傳捷進一步表示：「當前房市仍缺乏信心，2026年市況不至於更糟，因為現在已經是谷底中的谷底，但也很難再更好，今年房市推測將持續呈現盤整格局。」

至於購地計劃，林傳捷表示：「若有好的土地，公司仍會持續評估，尤其是雙北地區，而公司手上在雙北地區也有5~6場都更案整合中。」

▲▼ 三重 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重「新美齊TheTop」已完銷，總銷約39億元也將在今年陸續入帳。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：新美齊2442林傳捷法說會獲利央行房市

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