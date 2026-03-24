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北士科外溢發酵　「晴空大地」一橋之隔共享北市生活圈

▲▼三重房市,北士科,晴空大地,捷運環狀線,銀新未來城。（圖／晴空大地提供）

▲北士科 T17（右）、T18（左）基地。

【企劃特輯】

在政府多項政策持續推動下，台灣房市逐漸回歸理性，購屋族態度轉為審慎，買房更重視區域與長期發展潛力；另一方面，隨著AI產業快速發展，帶動科技產業版圖持續擴張，其中北投士林科技園區（北士科）更被視為台北科技產業的新重鎮，如今伴隨著AI、半導體及科技企業進駐，區域就業人口與居住需求逐漸增加，同步帶動周邊房市關注度。

在此市場氛圍下，相較北士科周邊房價已攀升，三重新案「晴空大地」基地鄰近重陽大橋，與北士科僅一橋之隔，可銜接國道一號，房價更具優勢。市場人士指出，對於預算有限，但仍希望掌握科技產業發展紅利的購屋族而言，跨橋而居、共享生活圈的居住模式，已成為不少人的新選擇。

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此外「晴空大地」主打距離捷運環狀線北環段Y23站（五華國小站）步行約5分鐘，該站目前已進入工程階段，隨著捷運建設逐步推進，未來將進一步提升區域交通便利度與生活價值。周邊學區包括五華國小及多所國中小學校，有完整的教育資源，對於有學齡子女的家庭而言具一定吸引力。

區域發展方面，本案緊鄰大型公辦開發案「銀新未來城」，該BOT案規劃預計導入托幼、長照、處方箋領藥等生活服務，同時設置運動設施及一定比例的商業空間，未來將形成複合型公共服務中心，打造全齡友善醫養園區。依規劃進度，預計今年底至明年初發包招標，最快明年底動工，未來開發完成後，不僅帶來生活機能，也將形成開放空間與永久棟距，其外圍綠帶至「晴空大地」距離約20至30公尺，可望提供較為開闊的視野與居住環境。

▲▼三重房市,北士科,晴空大地,捷運環狀線,銀新未來城。（圖／晴空大地提供）

▲銀新未來城模擬圖。

「晴空大地」基地面積約3300坪，依棟別規劃為地上27層與15層、地下6層建築，主力坪數為21至30坪，規劃兩房至三房格局。建築結構採RC工法，並於1至3樓使用8000磅高強度混凝土，以提升高樓層結構安全性。社區設備方面，規劃全棟淨水系統，提升整體用水品質，另規劃當層排氣系統，以減少共用管道間串味問題，電梯亦採防疫設計。

房市觀察人士指出，隨著台北市可開發土地逐漸稀缺，科技產業持續擴張帶動就業人口增加，具備交通便利與生活機能的「北市第一環」區域，逐漸成為市場承接需求的重要地帶。相較於三重站捷運共構案成交均價已突破百萬元，本區仍處於建設逐步到位的發展階段，在捷運與公共建設逐步落地後，區域價值仍具成長空間。

「晴空大地」因兼具交通、生活機能與未來建設題材，目前每坪開價8字頭，在區域發展利多尚未完全反映前，提供相對理性的入手價格，對於有意在台北生活圈內置產的購屋族，在預算考量下，以「一橋之隔」共享北市資源的居住模式，逐漸成為新選項。

▲▼三重房市,北士科,晴空大地,捷運環狀線,銀新未來城。（圖／晴空大地提供）

▲晴空大地外觀3D示意圖。

關鍵字：三重房市北士科晴空大地捷運環狀線銀新未來城

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