非頂讓！屋馬創始店撤出　房東月開38萬招租

▲位於西區公益路頭的「屋馬燒肉園邸店」悄然收攤，屋主開38萬元招租。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中燒肉界霸主位於西區公益路頭的「屋馬燒肉園邸店」，是該品牌在台中的創始店，憑藉著CP值超高的肉品及鮮嫩海鮮，驚傳頂讓，不過實際查證，該店面已經撤出約1年時間，目前是空屋招租，在地房仲認為，該地點的硬傷還是停車空間不足。

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屋馬燒肉目前在台中市共有6大門市，包含國安店、中港店、文心店、崇德店、中友店及文心秀泰店。原本2025年公告只是要改裝的「屋馬燒肉園邸店」，如今開出38萬元的月租金，正式對外招租。

據了解，該店面含46個停車位，總共約163坪，以目前開出的月租金38萬元來換算，每坪價格落在2300元，21世紀不動產資深經理沈政興就說：「其實以單價來說偏高，主要那邊停車位相對不夠，是餐飲業的硬傷。」

目前屋主開出可營登、可餐飲，但是禁八大的條件，全屋已拆除是毛胚狀態，實際詢問代理的仲介業者，對方低調回應，該地點適合連鎖企業，人潮車潮與顯眼度相當高，但屋主相當低調，不願多回應。

沈政興說：「不論是公益路頭還是尾，向來是台中餐飲一級戰區，若為具話題性或高單價客群的連鎖品牌，仍有機會透過訂位制、代客泊車等方式彌補劣勢，該店面能否再創人氣，將會是重要指標。」

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