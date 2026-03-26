央行「微調」沒用　高雄建商認：南部房市已硬著陸

▲多城國際董事長曾土城透露，今年預計有3場新案，產品規劃2房、3房為主。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南部房市在第七波信用管制後明顯降溫，近期央行雖將第2戶房貸上限由5成調高至6成，外界也解讀為房市朝「軟著陸」發展，但高雄第一線建商坦言，市場反應依舊平淡，來人與成交量並未因政策鬆動回升，直言「房市根本早就已經硬著陸了」。

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儘管央行宣布將第2戶房貸上限由原本5成放寬至6成，但多城國際協理李汪成表示，「現在民眾購屋心態仍偏觀望，即使政策看似稍微放鬆，也不代表買方會立刻進場，尤其南部自住客本來就相對保守，加上接下來又即將碰到清明連假，整體看屋動能仍偏淡。」

多城國際董事長曾土城表示，今年預計有3場新案，主要集中在北高的仁武、左營，產品規劃仍以市場主流的2房、3房為主，坪數約落在20~35坪，雖仍保留少量4房配置，但整體已盡量縮減，關鍵仍在總價帶與購屋人負擔能力。

▲現在民眾購屋心態仍偏觀望，即使政策看似稍微放鬆，也不代表買方會立刻進場。（圖／記者張雅雲攝）

第二屋購屋人陳小姐透露，央行宣布隔天她就主動聯繫承貸銀行，希望爭取多1成貸款額度，但銀行並未直接放行，反而提出須要增加保人的條件。她說：「最後能否貸到6成，銀行還是會回歸個人信用條件審核，並不是想貸6成就一定能貸得到6成。」

李汪成指出，目前案場每周來人約6~8組，在這樣的市況下，「根本還不用擔心到銀行貸款那一關。」也反應政策雖然微鬆綁，但對實際買氣帶動仍相當有限。對於外界認為房市正朝軟著陸發展，他則直言，南部市場的體感更接近硬著陸。尤其從土地、營造到各項建材成本，整體仍維持高檔，建商即使銷售放慢，也很難有太大降價空間，現在不少同業選擇暫緩推案、延後開工，市場明顯進入盤整期。

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